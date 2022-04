Mauricio Ochmann y su hija mayor Lorenza debutan juntos sobre una alfombra roja

Para Mauricio Ochmann compartir con sus dos hijas sus éxitos es una prioridad, en ese sentido, anoche, el actor sorprendió al llegar a la alfombra roja de la premier de la cinta ¿Y cómo es él?, con una guapa jovencita que no era su novia, Paulina Burrola, esta vez, el actor acudió a este estreno de la mano de su hija mayor Lorenza. Aunque conocemos a la hija del actor desde que era muy pequeña, esta nueva aparición al lado de su papá causó revuelo por la belleza que posé la joven quien se mostró muy contenta con el último éxito de su papá.

Orgulloso de su acompañante, Mauricio Ochmann concedió una entrevista al programa Ventaneando donde contó: “Enorme ya, 18 años casi, no lo puedo creer, estamos felices”, dijo mientras Lorenza miraba tímida a la cámara pues, aunque está acostumbrada al ojo público, debido a la profesión de su papá, la joven es reservada con los medios de comunicación. Mientras miraba sonriente a su hija, el actor dijo: “La cuido siempre y sabe que aquí está su papá para lo que necesite y sí, yo creo que es muy importante que nos acompañemos en momentos importantes y para mí, ¿qué te digo?, se me cae la baba”, dijo sonriente.

Pero no sólo los medios se mostraron sorprendidos por lo grande que está Lorenza, Omar Chaparro, compañero de reparto de Mauricio bromeó con el actor cuando este se la presentó: “Lorenza, mi hija”, dijo Ochmann, a lo que Omar respondió: “¿Es tu hija? Pensé que era tu novia”, ante el comentario de Chaparro, Lorenza y su papá se riendo pues, al parecer, no es la primera ocasión que alguien se confunde. Sobre la gran amistad que se originó con esta película con Omar Chaparro, el actor dijo: “Nunca hemos trabajando juntos, nos conocíamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar de fondo y fue divertísimo, porque trabajar con Omar Chaparro es divertísimo y sí, esas semanas adentro del taxi, a mí me regaló un amigo”, dijo.

Durante este estreno, Mauricio reveló que está planeando realizar un libro en el que hable de su historia de vida: “Me han pedido desde hace muchos años, la gente que me conoce que sabe que soy adoptado, que pasé por situaciones difíciles y adversas, me han preguntado por qué no doy testimonio y ahorita ya lo quiero hacer como a un nivel mucho más grande”, comentó. En el pasado, Mauricio Ochmann confesó que fue precisamente el amor a su hija Lorenza el que lo impulsó salir del problema que tuvo con las sustancias en el pasado: “Estaba en la inconsciencia total y Lorenza sí vino a sacudirme todo mi rollo de vida y fue un proceso en el que hice todo un cambio de vida y sí, en esa época”, le confesó el actor a su amigo Odín Dupeyron.

Sus hijas, lo más importante en su vida

Durante esta charla, Mauricio reconoció que la paternidad llegó para cambiar por completo su perspectiva de la vida: “Tuve que aprender conforme la marcha.Yo la verdad es que me he rescatado a través de mis hijas, o sea, he rescatado mi propia infancia, como eso años de carencia de falta de contención, me he ido rescatando. Lorenza fue como mi primer rescate y con Kai sigo todavía disfrutándolo mucho y hay cosas que sigo trabajando”, confesó haciendo referencia a Lorenza y Kailani.