¿Paulina Goto tiene planes de boda?

El amor define este instante en la vida de Paulina Goto, quien disfruta de su noviazgo con Rodrigo Saval. A poco más de dos años de que iniciara el romance entre ambos, la actriz asume con toda madurez sus prioridades, algo que dejó claro en una reciente entrevista, tras ser cuestionada sobre si desea celebrar una boda en el futuro junto a su galán. Tan abierta como siempre al hablar de los temas del corazón, la actriz dio su firme postura sobre el matrimonio, confesando que con el paso del tiempo ha cambiado su manera de pensar en relación con este tema. Por ahora, también se mantiene ilusionada por sus proyectos profesionales, segura de cada uno de los retos que desea asumir para crecer en todos los sentidos.

Desde que el amor llamó a su puerta, Paulina pasó la página de las desilusiones sentimentales, agradecida por este tiempo en el que ella y Rodrigo han logrado convertirse en los mejores cómplices. Basta con ver las postales y las historias que la intérprete suele compartir en redes sociales, en los que se hace evidente el gran cariño que los mantiene unidos. “Ya llevamos dos años, a punto de cumplir tres…”, dijo emocionada la también cantante, en entrevista con el programa matutino Hoy. Así, la estrella celebra por este instante, en el que todo parece haber tomado su debido cauce, tras varios años de reflexión y constante aprendizaje en los temas del corazón, algo que incluso ha expresado a través de sus canciones.

Por supuesto, Paulina no pudo escapar de la pregunta obligada, de si entre sus planes está el llevar a cabo una boda, a lo que respondió no sin antes revelar parte de ese pensamiento que ha logrado forjar con el paso de los años. “Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan…”, añadió, para luego ahondar en sus palabras y explicar que tampoco es algo que descartaría, incluso confesando un poco de lo que desearía para esa etapa. “Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo y me veo en un futuro. Pero no sé si así como la gran boda tradicional…”, aseguró frente a la cámara sin dar más detalles.

¿Cómo vive su romance con Rodrigo?

Aunque Paulina Goto suele ser muy reservada sobre los asuntos de su vida personal, la intérprete ha compartido anteriormente cómo ha sido la experiencia de vivir su romance junto a Rodrigo, a quien por cierto le compuso una canción titulada Capricornio, como su signo zodiacal. “La historia es muy chistosa, yo creo muchísimo como en el destino, en las almas gemelas y en esa conexión como increíble que puedes llegar a tener con ciertas personas. Yo tengo mi carta astral y todo, me encanta ese rollo y en algún momento me dijeron que iba a conocer a un capricornio, así que yo date que tenía de soltera andaba preguntando '¿qué signo eres?'”, dijo anteriormente en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

En ese espacio, y al ahondar en cómo asume esta relación, la intérprete fue muy honesta, asegurando que este ha sido un instante que no ha tenido precedentes. “Y finalmente llegó el capricornio y fue muy bonito cómo se dio toda esta historia con Rodrigo que es mi novio actual. Creo que es la primera relación que te digo que es súper sana, como muy en paz…”, dijo, para luego hablar de su sentir. “Me siento en una etapa muy linda, muy en paz conmigo, con mi relación, que me apoya en mi trabajo, en todo lo que hago…”, agregó.

