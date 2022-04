Paulina Rubio a su mamá Susana Dosamantes: ‘Juntas saldremos adelante’

Con mucha fe es como Paulina Rubio asume el diagnóstico médico de su mamá, Susana Dosamantes, quien se encuentra hospitalizada en Miami debido a un cáncer de páncreas que le fue detectado recientemente. Luego de que la familia confirmara la noticia a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana, su hija, Paulina Rubio, rompió el silencio en redes sociales y públicamente hizo referencia a la salud de su mamá a quien le dedicó varias publicaciones en su cuenta de Instagram. La Chica Dorada incluyó en este mensaje fotos de su infancia al lado de la primera actriz con quien siempre ha tenido una relación muy cercana y fuerte.

Ante el momento por el que está atravesando la familia, Paulina le escribió a Susana Dosamantes: “Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden lo hacen con el corazón. Susana no seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano. Se que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan”, se lee en su feed donde esta publicación ya alcanzó más de 17 mil likes y comentarios enfocados a la recuperación de la primera actriz.

Por último, Paulina quiso hacer mención del gran amor que sus hijos, Andrea Nicolás y Eros le tienen a su abuela: “Bobe, tus nietos te aman. Todos juntos de la mano mamita hermosa”, escribió en la parte final de este post que rápidamente se viralizó. Además del mensaje de La Chica Dorada, esta tarde en Ventaneando, Pati Chapoy compartió un audio de WhatsApp que le envió ayer por la tarde Susana Dosamantes quien se escuchaba de muy buen ánimo en el que no le quiso confirmar su diagnóstico, pero aceptó que se encontraba hospitalizada: “Le dije, ¿es real?, Susana me contestó: ‘Ya te informaré en su momento’, entonces le pregunté: ‘¿Quieres que desmienta?’ y me dijo: ‘No, ya te iré informando’”, explicó Pati.

Durante la emisión se reprodujo la nota de audio que le envió Dosamantes a Chapoy donde la primera actriz dice: “Estoy haciendo un check-up, mi marido también. Tú y yo siempre seremos una, yo te mantengo informada, pero ando en check-up, pero yo porque soy muy prevenida”, se escucha en la primera parte del mensaje donde se escucha una Susana, serena y muy buen ánimo, incluso hizo referencia a las exparejas de su hija: "Mucho que platicarte querida, que andan los niños ahí haciendo desmanes, aprovechando que Pau saca libro, saquemos libro", bromeó.

Susana y Paulina, una misma

En 2018, Susana Dosamantes acudió como invitada al programa Montse & Joe aun programa especial que le organizaron por sus 50 años de carrera artística, en esta emisión, la primera actriz habló de cómo destacó en la actuación cuando sus hijos eran muy pequeños: “No sé si sea un legado, pero he trabajado mucho y lo he hecho con mucho gusto, porque a mí me gusta mi trabajo disfruto mi trabajo y cuando eran chiquitos mis niños me los andaba jalando y ellos se criaron ahí en los pasillos”. En este programa, Paulina envió un cariñoso mensaje de felicitación: “Mamá, te quiero mucho, preciosa, hermosa, reina, pisa fuerte, que te vaya muy bien en esta nueva aventura de tu teatro, eres la mejor mamá, la mejor actriz, la mejor amiga, la mejor en todo. Te amo madre hermosa, te mando un beso”. En esa emisión, Enrique Rubio, hijo de la actriz la sorprendió con un mariachi en el estudio, un momento memorable para la familia.