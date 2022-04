¡Sorpresa! Atala Sarmiento regresa a TV Azteca

A 3 años de su comentada salida de Ventaneando, Atala Sarmiento anuncia por todo lo alto su regreso a la televisión en la que siempre ha sido su casa: TV Azteca. Desde hace unas horas, la periodista de espectáculos compartió con sus seguidores que se encontraba a bordo de un avión, un viaje del que no dio más pistas, hasta hace unos momentos, que reveló que este vuelo está directamente relacionado con el nuevo proyecto que realizará para la televisora del Ajusco, donde trabajó por más de 24 años. Recientemente, la conductora jugó al despiste con sus seguidores descartando un posible a esta televisora: “Desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver, puesto que la empresa me puso un veto, aparentemente, eterno”, comentó a inicios de abril, en una dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque había descartado volver a aparecer en la pantalla de TV Azteca, esta mañana, Atala sorprendió a sus más de 625 mil seguidores una noticia que muchos estaban esperado: “¿Se acuerdan de esta foto? Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz. Con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria: mi querida TV Azteca”, escribió la conductora como descripción de una imagen, que compartió hace 3 años, tras su salida del programa comandado por Pati Chapoy, con la que le expresó su gran cariño a la televisora donde debutó al frente del programa El medio del espectáculo, en 1999, para luego incorporarse a las filas de Ventaneando donde permaneció 14 años.

VER GALERÍA

Pero el regreso de Atala Sarmiento no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver de ella, no, en esta ocasión, aceptó formar parte de un programa con un formato completamente distinto a los que ha colaborado: “Me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura los va a enamorar. Los invito a que nos acompañen en esta nueva travesía ¡Estamos de estreno y no puedo estar más feliz!”, escribió la conductora quien en una de sus historias también compartió el anuncio oficial de su participación en el reality show, Soy famosos ¡Sácame de aquí!, que se grabará en República Dominicana, razón por la que Atala tuvo que viajar.

Atala aprovechó este anuncio para agradecer a Sandra Smester, Directora general de contenidos y distribución de TV Azteca y a Leonardo Marker, director de talento de la televisora a quienes les escribió: “Gracias por confiar en mí. ¡Vamos a partirla chicos!”, se lee en su feed donde, en menos de una hora, la noticia alcanzó más de 670 mil likes y un sinfín de comentarios aplaudiendo su regreso a TV Azteca. Amigos del medio como Tania Rincón, Shakin Aspe, Mauricio Mancera y Ricardo Casares, le desearon lo mejor en su regreso: “¡Ata, bienvenida a casa!”, le escribió su excompañero de Ventaneando. Mientras que su hermano, Rafa Sarmiento, le comentó: “¡A por ello!”, haciendo referencia a una conocida expresión española.

VER GALERÍA

¿De qué se trata el reality?

Desde hace unas semanas, Tv Azteca ha estado promocionando la llegada de este programa a su pantalla, describiéndolo como: “El fenómeno mundial llega a Azteca Uno, 12 famosos tendrán que dejar todos sus lujos y mudarse a una jungla donde su vida está a punto de cambiar. Un programa lleno de emociones y momentos inesperados, desafíos, aterradoras tareas, donde el público tiene el control absoluto. Famosos como nunca antes los habías visto, donde solamente uno será coronado como el rey o reina de la selva”. Además de Atala, se ha confirmado la participación de Horacio Villalobos.