La novia de Alejandro Basteri dedica cariñosa felicitación de cumpleaños a Luis Miguel

Con motivo del cumpleaños número 52 de Luis Miguel, Mariana Otero, novia de Alejandro Basteri, hermano del cantante, quiso hacerle una felicitación pública a través de su cuenta de Instagram donde, con una foto de la infancia de los Gallego Basteri, en la que también aparece su galán, le envió sus mejores deseos al cantante a quien llamó cuñado. Aunque Álex, como le dicen de cariño, no dedicó una felicitación personalizada a su hermano, sí utilizó la publicación de su novia para celebrar la vida del cantante en redes sociales donde sus fans le estuvieron enviando varias felicitaciones y famosos como Erika Buenfil y Anel Noreña, le dedicaron lindos mensajes por su cumpleaños.

Aunque la familia de Luis Miguel suele ser muy reservada, desde que Mariana Otero y Alejandro Basteri retomaron su noviazgo de adolescencia, el hermano del cantante se ha mostrado mucho más abierto a la hora de hablar en público de su familia, incluso, en febrero pasado, con motivo del lanzamiento de Basteri Collection, concedió una entrevista a Pati Chapoy, para el programa Ventaneando donde habló como nunca de su relación con sus padres y con sus dos hermanos: Luis Miguel y Sergio. En ese sentido, Álex no quiso que el cumpleaños número 52 de El Sol pasara desapercibido, por esta razón retomó la publicación de su novia, donde la Mariana escribió: “¡Los mejores deseos cuñado!”, se lee sobre la foto donde aparecen en su época de niños Álex y Micky, como le dicen de cariño al cantante.

Si bien Luis Miguel prefiere mantenerse fuera del ojo público, cuando no está sobre el escenario, su hermano Álex ha estado más expuesto en los últimos meses debido a su debut como empresario de moda con la firma de ropa que creó en honor a la memoria de su mamá, Marcela Basteri quien, desde niño, le mostró el fascinante mundo del diseño: “Yo, a diferencia de otros que representan a grandes marcas, yo sí sé coser, yo viví desde los 14 años solo. Todo lo que ha tenido que ver con cuestiones de casa, hasta mecánico soy”, explicó Alejandro quien, como nunca antes, habló de la extensa preparación profesional que tiene: “Estudié dirección de cinematografía, multimedia, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo y siempre he estado en el arte”, dijo.

El empresario aseguró que sus dos hermanos están enterados del lanzamiento de su línea de ropa, de hecho, les hizo un guiño en el diseño del logotipo de la firma: “Tiene que ver con las dobles bes, por Basteris, se me ocurrió ponerle como una h, de hermanos, es la intención de unir a los tres hermanos”, explicó. En esta entrevista con Pati Chapoy, la primera que concede en su vida adulta, Álex aseguró que sus hermanos sí están involucrados en este proyecto y detalló de qué forma: “Sí, sí están (involucrados) de cierta manera moralmente y no solamente moral, ellos tienen la apertura total, porque obviamente son mis hermanos”.

La relación con sus hermanos

Siempre respetuoso de la intimidad de sus hermanos, Alejandro habló del gran cariño que tiene hacia ellos: “Yo habló por mí, yo no soy vocero de ninguno de mis dos hermanos, los amo y los adoro”. De lo que prefirió no dar detalles fue de la ubicación de su hermano menor: “¿Sergio sigue viviendo en España?, mira, somos cómo de mundo, estamos en un lado, estamos en otro, no te podría decir exactamente, porque somos misteriosos”, explicó sonriente. Por último, dejó claro que el amor por Luis Miguel y Sergio es incondicional: “Es una familia muy pequeña y yo soy muy respetuoso con mis dos hermanos y siempre los voy a amar en todos los sentidos”.