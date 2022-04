En plena recuperación, Juan Pablo Medina comparte imágenes de su primera clase de golf

A un mes de su reaparición pública en la reveladora entrevista que le concedió a Óscar Uriel, para la revista GQ, Juan Pablo Medina continúa enfocado en su recuperación y con el manejo de su prótesis, tal como lo mostró hace unos días en sus redes sociales, donde compartió un video de una de sus sesiones de fisioterapia donde lo vemos caminar sin el apoyo del bastón. Hace unas horas, el actor nuevamente recurrió a su cuenta de Instagram para postear una historia en la que lo vemos durante su primera clase de golf, donde lo vemos practicando muy concentrado.

Durante la entrevista que tuvo con el director del Club de los idealistas, Juan Pablo Medica confesó que la prótesis que tiene le permitiría tener una vida muy independiente: “La prótesis que yo tengo en este momento es la Genium X3, es la mejor prótesis que hay, la mejor tecnología, es mecatrónica, ya fui hasta a jugar tenis, no sé, puedes hacer todo y es algo que es difícil de explicar, pero voy a poder tener una vida normal y eso es todo”, comentó el actor. Además de jugar tenis, con el avance de sus terapias, Juan Pablo ha comenzado a practicar otro deporte, del que comenzó a ir a clases anoche: el golf.

A través de sus historias, el actor compartió varios clips de su primera clase de golf. En las imágenes vemos cómo ya está muy familiarizado con su prótesis, pues lo vimos practicar sus tiros con mucha seguridad. En el clip vemos cómo tras golpear la pelota de golf, voltea a la cámara y lanza una gran sonrisa que delata lo bien que la pasó en su primera lección de golf, otro deporte que también puede practicar con su prótesis. Poco a poco, el actor va retomando algunas actividades que solía hacer antes de la crisis de salud por la que atravesó el año pasado y en la cual tuvo que tomar la decisión de que le amputaran la pierna.

Para Juan Pablo su proceso de recuperación ha sido integral, pues reconoció que desde que salió del hospital comenzó con acompañamiento psicológico: “Yo terapias antes nunca tomé y ahora no voy a dejar la terapia por nada”, confesó durante su conversación con Óscar Uriel a quien le confesó que Paulina Dávila, su novia fue pieza clave en su recuperación: “Me decía: ‘Ve lo que están haciendo otras personas, tú vida no se va a terminar’”, contó el actor sobre Paulina quien fue la que consiguió el contacto de la prótesis que tiene: “Investigó más y hay una persona que tiene esta misma prótesis, se comunicó con ella y nos dieron los datos de esta empresa alemana”, agregó.

¿Cuándo planea su regreso a los escenarios?

Durante esta reveladora entrevistas, Juan Pablo dio a conocer que tiene mucha ilusión de regresar a los escenarios, pero quiere recuperar la salud al 100%: “Yo tuve la fortuna de que me fuera a ver una persona que sufrió lo mismo que yo, hace un año, y esta persona me decía: 'Cómo quieres que te vean, ¿qué quieres?' y creo que algo que me ha servido mucho es pensar cómo me quiero ver, qué es lo que yo quiero hacer, tengo mucha ilusión de trabajar, pero quiero estar en el momento que mi cabeza, mi cuerpo me diga: ‘¡Ya estás listo!’, quiero dominar la prótesis y toma tiempo y mucho esfuerzo, para trabajar y después llegar a poder interpretarlo”, explicó.