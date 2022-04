¡Qué grandes están! Paola Rojas presume lo mucho que han crecido sus hijos Paulo y Leonardo

Convertida en una de las periodistas más destacadas de nuestro país, desde su debut como mamá, hace 10 años, con la llegada de Paulo y Leonardo quienes, ahora que han crecido, se han convertido en sus compañeros más especiales de viaje. Aunque la comunicadora tiene una agenda de trabajo bastante apretada, siempre saca tiempo para estar con sus hijos con quienes, disfruta de unas divertidas vacaciones en las que, el fin de semana, visitaron el Valle de Guadalupe y este martes llegaron a San Diego donde visitaron el zoológico de la ciudad, donde Paola realiza un interesante reportaje, al lado de sus inseparables: “Estamos con Sari, una zebra que es embajadora del programa ‘Animals in action’, un esfuerzo de difusión para concientizar en torno a la importancia del cuidado de la naturaleza”, escribió esta tarde en Instagram.

Para compartir detalles de su paso por el zoológico de San Diego, Paola compartió una imagen en la que aparece al lado de Paulo y Leonardo, en el hábitat de esta zebra. Aunque son pocas las imágenes que la periodista comparte de sus hijos en redes, cuando lo hace, causa sensación. En esta ocasión, lo que llamó poderosamente la atención fue ver lo mucho que han crecido los niños quienes, el próximo agosto, cumplirán 11 años de edad. En la imagen, los mellizos aparecen muy sonrientes al lado de su mamá quien, cada que tiene la oportunidad de incluirlos en viajes de trabajo lo hace: “Aprenden muchos, comparten mucho conmigo, me los llevo mucho a comunidades indígenas, los llevo a muchos lugares y para ellos ha sido un gran aprendizaje”, confesó Rojas, en 2019, al programa Intrusos.

Además de esta imagen juntos a los dos, el pasado fin de semana, con motivo de la Semana Santa, la familia disfrutó de unos días en el Valle de Guadalupe donde Paola posó para una especial foto al lado de su hijo Paulo quien, guarda un gran parecido con ella: “Comí delicioso y la pasé divino”, se lee en la foto donde aparece Paola cargando a su hijo en los hombros con el restaurante Tahona Baja, como telón de fondo, conocido por estar al interior de un barco de madera que parece estar encallado a la mitad de la ruta del vino. Aunque Paulo está casi de su tamaño, la periodista todavía adora cargar a sus hijos.

Unidos a través del corazón

En diciembre pasado, durante un programa de Netas Divinas, Paola Rojas les contó a sus compañeras de programa que, a pesar de tener una agenda de trabajo muy apretada, desde que debutó como mamá procura siempre hacer un espacio para pasar tiempo con ellos: “Con mis hijos, no sé cómo, pero estoy mucho con mis hijos, soy una mamá muy presente, muy cercana, la verdad es que no sé ni cómo me organizo”. En esa charla, la periodista narró el lindo gesto que tuvo su hijo Paulo durante un viaje en el que no pudo llevarlos: “Estaba del otro lado del mundo exhausta y yo creo que me percibió, porque estaba yo con pincitas, me costó, fue físicamente muy cansado y emocionalmente devastador, yo creo que por más que le decía: ‘Mi hijito te extraño’, él me percibió y me dijo: ‘Mamá aunque estés a mil metros, mi corazón y el tuyo están juntos’”, contó.

Cuando nacieron sus hijos, Paola decidió que su trabajo y labor profesional se adaptaría a su rol como mamá y no al revés, por esta razón, desde que eran recién nacido, han sabido que su mamá es una mujer trabajadora: “La verdad es que están muy habituados, me acompañaron al radio y me han visto trabajar desde que nacieron, cuando eran muy bebitos hacía el radio desde mi casa y muchas veces con ellos en los brazos, de repente estaba leyendo un resumen informativo y que de repente se colara el llanto de uno de mis hijos, simplement interrumpía y le contaba a la audiencia lo que estaba pasando, que estaba mi bebé, de dos semanas de nacido en mis brazos”, recordó Paola en una entrevista al programa Intrusos hace un par de años.