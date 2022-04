Vanessa Huppenkothen sobre la posibilidad de llegar nuevamente al altar: ‘Próximamente’

Desde que Vanessa Huppenkothen comenzó su carrera como presentadora deportiva, siempre puso mucho empeño en enfocarse en el trabajo, razón porque la que ha mantenido los detalles de su vida privada alejados de la televisión; sin embargo, desde hace varios años, su corazón tiene dueño y se encuentra muy enamorada. Aunque prefirió no revelar la identidad del hombre que le devolvió la sonrisa, como nunca, la conductora habló en entrevista con Jorge El Burro Van Rankin lo feliz que se encuentra en su relación, de hecho, va tan en serio que ya han hablado de boda y de tener hijos.

Como pocas veces, Vanessa habló de su estado sentimental. Dando lecciones de sinceridad y para sorpresa de todos sus seguidores, la presentadora reveló que sí quiere llegar al altar de nuevo: “¿Va haber boda ahí?”, preguntó de manera frontal El Burro a lo que Huppenkothen dijo: “Espero que sí, sí yo me quedo ahí”. La conductora reveló algunos detalles de su relación como que ya lleva un tiempo: “Sí tengo (novio). Llevamos unos años”, dijo y por primera ocasión dio a conocer cómo se conocieron: “Nos presentó un amigo”. Vanessa aseguró que la química entre ambos fue inmediata: “Sí, la verdad es que fue flechazo inmediato”, confesó.

Vanessa fue más allá y durante una dinámica de asociación de palabras: “Te voy a decir 6, 7 palabras y me dices lo que se te viene a la mente”, le explicó El Burro quien, después le dijo “novio”, a lo que ella respondió: “Lo amo”. El conductor fue más allá y cuando él protagonista de 40 y 20 le pronunció la palabra boda, ella respondió: “Próximamente”. Otra revelación importante que realizó la presentadora sobre su vida personal está relacionada con la maternidad pues, cuando Van Rankin dijo la palabra hijos, ella señaló “sueño”. Aunque sí es algo que anhela, Vanessa también reconoció la gran responsabilidad que conlleva la maternidad.

De hecho, Vanessa reveló que el tema de la maternidad es una de las preguntas que recibe más seguido: “Todo el tiempo”, contó entre risas. En ese sentido, Jorge Van Rankin insistió, fue entonces que le confesó por qué ha querido esperar: “Me da miedo, sí, me da miedo, pero yo el día de mañana tengo días libres y me voy a Nueva York y con hijos sacrificas muchas cosas de tu vida, ya no es tu vida hay una personita que depende de ti, tomar consciencia de eso yo creo que es muy difícil, lo admiro muchísimo, pero mi chamba ha estado primero a lo largo de mi vida y si lo planeo creo que nunca va a salir, así que será cuando tenga que ser”, dijo sincera.

La maternidad, un plan a corto plazo

Aunque habló de los temores que le provoca la maternidad, la presentadora de 36 años también reconoció que cree que será un plan a corto plazo, incluso se animó a revelar que podría ser antes de lo pensado: “Yo creo que pronto llegará. Yo creo que el próximo año”, comentó provocando la emoción de El Burro. Antes de revelar la fecha, Vanessa ya había revelado que tener un hijo es algo que siempre le ha causado mucha ilusión: “Sí, sí me gustaría”, respondió tajante cuando El Burro le preguntó si le gustaría tener hijos.