Con una nueva foto con sus hijos, El Chicharito confiesa: ‘Extrañándolos de una manera inexplicable’

Para Javier Chicharito Hernández, la paternidad es sin duda su faceta preferida, así lo ha expresado en sus redes sociales donde, hace unas horas, compartió una nueva imagen al lado de sus hijas Nala y Noah a quienes confesó, echa mucho de menos. Como ha hecho desde que comenzó el proceso legal de divorcio con Sarah Kohan, mamá de los niños, el futbolista publicó esta foto en sus redes sociales cuidando la privacidad de sus pequeños a quienes procura fotografía sin que se les vea el rostro. Debido al mensaje que acompañó dicho post, sabemos que esta imagen fue captada en otro momento, pues admitió que los extraña mucho.

Aunque le gustaría compartir más sobre su paternidad, El Chicharito ha revelado que, por el momento, prefiere filtrar muy bien el material visual que comparte de sus hijos, de 1 y 2 años de edad: “Extrañándolos de una manera inexplicable”, escribió sobre la foto el futbolista quien aparece, en medio de las dos sillitas de comer de sus hijos, mirando con ellos el televisor. Si bien no compartió fotos de los rostros de los pequeños, en esta imagen es evidente lo mucho que han crecido, mientras la pequeña Nala cumplirá dos años en octubre próximo, el primogénito del tapatío celebrará su cumpleaños número 3 en junio.

Después de varios meses de no realizar publicaciones relacionadas con sus hijos, en marzo pasado, el futbolista compartió un post dedicado a los niños a quienes les confesó, por qué ha preferido ser muy cauteloso con lo que comparte en redes con Nala y Noah: “Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas por compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas. Pero les cuento que me acaba de llegar uno de los regalitos para ellos”, escribió Chicharito sobre una foto donde presumía un camioncito que les obsequió. Luego de esa publicación, comenzó a postear más fotos y mensajes dedicados a los niños.

Chicharito también compartió una serie de fotos de la más reciente visita de sus hijos con quienes pasó momentos muy entrañables. En un álbum donde compartió dos fotos, una donde se ve jugando con Nala y otra en la que se ve disfrutando de una película con su hijo Noah, el futbolista les dedicó un especial mensaje: “¿Y que si todavía no tienen edad para leer esto? Sé que lo saben, pero se los quiero volver a repetir. Son lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre van a ser lo más importante. Mi amor por ustedes no se puede comparar y es infinito”, escribió el tapatío en su feed de Instagram.

La paternidad, un gran reto

En este mensaje, El Chicharito reconoció que su papel de papá de Nala y Noah representa el compromiso más retador que ha asumido: “Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir estos momentos que estoy viviendo. Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto”, se lee en el perfil de El Chicharito. Finalizó dejándoles claro que el amor que siente por ellos es único: “Gracias por no importar que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene. Me confirman que lo único que importa en esta vida es el amor y ustedes hacen que sienta el amor más profundo e incondicional que existe. Gracias por las carcajadas, por darme tantas lecciones, por sus besos, abrazos, por sus mil y una maneras de demostrar amor, sobre todo, gracias por permitirme crecer a su lado y formar parte de su vida. Los amo con todo mi corazón”.