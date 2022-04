Vanessa Huppenkothen habla de su difícil lucha contra el Covid: ‘Mi oxigenación bajó muchísimo’

En enero pasado, la salud de Vanessa Huppenkothen se vio afectada debido al Covid-19, virus que le provocó varios momentos de alerta, que por fortuna pudo superar. Aunque fue la presentadora quien compartió con sus seguidores detalles de su recuperación, en las últimas horas, se estrenó una entrevista que le concedió a Jorge El Burro Van Rankin a quien le contó cómo fue su lucha contra el Covid. La especialista en deportes reconoció que vivió momentos de angustia, además habló de las secuelas que ha presentado, como cansancio: “Ya mi condición es muy distinta”, reconoció.

Siempre muy abierta a la hora de hablar de temas con los que pueda ayudar a la audiencia, Vanessa Huppenkothen narró cómo fue que enfrentó al Covid-19, aunque reconoció que tiene un estilo de vida saludable, su salud sí se vio comprometida durante la lucha contra el virus: “Me fue súper mal, me considero una persona sana, pero nunca sabes cómo te va a ir con eso, me fue mal, mi oxigenación bajó muchísimo, sí llegué a pensar que no la libraba. Bajé a 73, sí, sí estuvo fuerte, sientes que te ahogas, te falta el aire. Luego, luego hablé con el doctor, todo se niveló oxígeno bien”, recordó la conductora. Sobre cómo se ha sentido luego de superar al Covid, dijo: “Sí hay secuelas, ¿sabes qué?, me canso muy rápido, las escaleras me cansan muy rápido”.

La conductora también dio detalles del problema del desbalance que sufrió en sus niveles de tiroides, un padecimiento que ha enfrentado desde hace varios años, pero que ya tiene controlado: “Tenía un problema de tiroides y lo que hace es que te hace retener líquido, subes de peso, no metabolizas de manera correcta, tus hormonas están disparadas, no hay un orden, ni un equilibrio en tu cuerpo, entonces empecé a subir mucho de peso”, recordó Vanessa quien contó que tuvo este problema sin saberlo por un tiempo: “Cuando me di cuenta me dio una tormenta tiroidea que me llevó al hospital, mi presión estaba en 130 en reposo”.

Una vez que tuvo el diagnóstico, Vanessa se enfocó en seguir un tratamiento adecuado: “Empecé a tomar una pastillita (…) es un problema controlar la tiroides, afortunadamente lo logré, tuve un muy buen doctor y ya llevo como tres años de no tomar nada. Mis niveles no son óptimos, pero estoy bien”, dijo. Sobre si tras este problema sigue una dieta especial para controlarse a través de la alimentación, Vanessa respondió: “Sí me cuido”. Reconoció que además de los síntomas físicos, su problema con la tiroides se refleja en el ámbito emocional: “La tiroides también te da depresión y no sabes por qué, te pones de malas”, agregó.

Cómo enfrenta sus días difíciles

Sincera, Vanessa narró cómo hacía frente ella a esta situación: “Hay días que levantarte de la cama es bien complicado, porque no tienes ganas, porque no hay nada que te motive”, recordó. Sobre cómo le hacía para mantenerse activa, Huppenkothen dijo: “Un día antes siempre me inscribo a mis clases y sé que ahí están mis clases y que tengo que ir y mínimo ya me paré de la cama. Sí, sí hago meditación, pero cuando estás en ese proceso que tienes la tiroides, sientes que nadie te comprende, es bien difícil, porque hay situaciones que no puedes controlar, simplemente te sientes así”, reconoció la conductora quien se mantiene bajo control con un tratamiento adecuado.