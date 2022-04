María Levy regresa a nuestro país y presume su cariñoso reencuentro con su abuelita Talina Fernández

Después de varios meses fuera del país, María Levy regresó a la Ciudad de México donde, este fin de semana protagonizó un cariñoso encuentro con su abuelita, Talina Fernández, con quien posó para una entrañable imagen que la joven influencer compartió en su cuenta de Instagram. Emocionada por ver a su Babi, como le dice de cariño, la primogénita de la fallecida Mariana Levy compartió varias instantáneas de esta comida que disfrutó con su abuela quien se convirtió en su mamá de manera legal, luego de la sensible muerte de Mariana. Además de abrazar a la conductora, María tuvo la oportunidad de conocer al hombre que le ha devuelto la sonrisa a la Dama del buen decir quien, desde hace unos meses comenzó un noviazgo con un hombre que conoció gracias a una seguidora de la conductora.

Tan amoroso como siempre, María aprovechó este encuentro con su abuelita para posar en una cariñosa imagen donde vemos a la fotógrafa abrazando a Talina. En la imagen que la joven compartió en sus historias donde las vemos muy sonrientes pasando tiempo juntas. También a través de esta red social, compartió una linda imagen, que captó de su abuela y su novio, como buena fotógrafa, la joven consiguió una instantánea nada convencional, pero que refleja el gran momento que está disfrutando Talina: “Mi abuela estrenando novio”, escribió Levy sobre una foto en la que se ve cómo el novio de la conductora la toma de la mano, mientras ella sostiene un cigarro.

Aprovechando el talento de María para tomar fotos, Talina posó para la que se ha convertido en la primera imagen junto a su galán. Para presentar al novio de su Babi con sus seguidores, la fotógrafa posteó una foto en la que aparece el señor mirando a la cámara, mientras Talina le da un tierno beso en la mejilla: “Yo, muriendo de amor”, escribió María sobre cómo se siente al ver que su abuelita está disfrutando de esta relación que ella misma dio a conocer durante el programa de Sale el Sol, donde contó cómo lo conoció: “Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena de Año Nuevo y carrito, con carrito una güera divina, que ahora sé que se llama Mónica me dice: ‘Tengo un tío que quiere contigo''', reveló la presentadora.

La conductora recordó que, en ese momento, acordó una salida con Mónica y su tío; sin embargo, el día de la cita la sobrina tuvo que cancelar, pero Talina y José Manuel: “Ahora es el don José, con el que vi una puesta de Sol, en el hotel Flamingos. Esa salida al súper me cambió la vida”, confesó. A partir de su primer encuentro, a principios de año, Talina y José Manuel no se han separado: “Él tiene 80 y yo 77 tenemos los mismos gustos en música, los mismos recuerdos, los mismos lugares que frecuentábamos cuando éramos jóvenes”, contó la presentadora sobre su relación en entrevista con el programa De Primera Mano.

La historia detrás de su noviazgo

Talina contó en esa conversación que su actual novio le confesó que siempre le gustó, incluso, la recuerda haber visto en el pasado: “Él me dijo que hace 50 años me vio en una fiesta y que me estuvo esperando los 50 años. Ahora nos conocimos y yo que soy muy creativa, como a los 5 días, porque como comprenderán ya no estamos en la edad de estar esperando, yo lo invité a una pijamada y de ahí nos seguimos a Acapulco y de Acapulco ya no queríamos regresar”, comentó risueña la conductora que reconoció está pasando por uno momento muy especial en su vida sentimental: “Es un regalo de Dios, ya no tenemos tanto tiempo para estar investigando, si lo quieres, díselo hoy, como no sabemos cuánto tiempo tenemos. El señor es respetuosísimo, compartimos memorias de tantísimos años, es un regalo que nos está dando Dios y lo estamos disfrutando al 1000%”, explicó Talina.