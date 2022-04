A la distancia, Adal Ramones celebra los 21 años de su hija Paola

En la vida de Adal Ramones hay una fecha muy especial, nada más y nada menos que el 14 de abril, el día en que debutó en su faceta más especial, la de papá, con la llegada de Paola, su hija mayor quien, ayer celebró su cumpleaños número 21. Desde España, país donde se encuentra filmando una película, el conductor utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a la cumpleañera, con quien tiene una relación muy entrañable debido a que, la joven, ha querido seguir los pasos de su papá en el mundo del espectáculo, solo que ella detrás de cámara como directora de cine, carrera que recientemente comenzó a estudiar en Los Ángeles, California.

Este es el primer cumpleaños de Paola que lo celebran tan alejados el uno del otro pues, mientras Paola se encuentra en Los Ángeles, a donde se mudó al inicio de año para comenzar con sus estudios en cinematografía. A pesar de la distancia, Adal se quiso hacer presente en este importante día para su hija que aprovechó para desempolvar entrañables imágenes al lado de la cumpleañera quien guarda un gran parecido físico con él: “¡Feliz cumpleaños amor mío! 21 hoy… lejos estamos los dos, pero más cerca que nunca. Amando verte tan feliz y realizando tus sueños. ¡Qué vivas siempre motivada por tus sueños!”, escribió Adal como descripción de un álbum con varias imágenes al lado de la festejada.

Debido a que es el primer cumpleaños que Paola celebra en Los Ángeles, alejada de su familia, su novio, el influencer Daniel Khosravi quien viajó a California para pasar este día con su novia: “Agradecido de pasar tu cumpleaños acompañándote Paola. Gracias por todo lo que me enseñas diario, te amo con el alma Champ. Me encanta compartir tanto contigo”, se lee en la primera parte del mensaje que su galán le dedicó en Instagram. El joven utilizó la parte final de su texto para agradecer a los papás de Paola: “Gracias Adal Ramones y Gaby Valencia por crear esta hermosura de humano hoy hace 21 años”, se lee en el feed del joven.

Además de esta publicación, Daniel estuvo compartieron varias historias en esta red social donde presumió el look que utilizó Paola el día de su cumpleaños: “Oficialmente es cumpleaños de Champi y vean el outfit que se carga”, se escucha decir en un video en el que vemos a la hija de Adal caminando por las calles de Los Ángeles con una bata de baño y un pants, ¿la razón?, los jóvenes salieron a cenar una noche antes para que el festejo por el cumpleaños de Paola comenzara durante las primeras horas de este jueves: “Hoy es la cena de cumpleaños de Paola, estoy en Los Ángeles, no tengo saco, así que me puse un saquito de Champi”, comentó Daniel en otro video.

El obsequio de su mamá

Tras soplar las velitas de su primer pastel en esta romántica cena para dos, Paola y Daniel regresaron al departamento donde vive la joven en Los Ángeles para descubrir el obsequio que, desde México, le envió su mamá, Gaby Valencia. Emocionada, la joven leyó la tarjeta que tenían los globos de colores que le mandó su mamá: “Muchas felicidades mi reina. Es un honor y un verdadero placer ser tu mamá estos 21 años y los que faltan. Te amo con toda mi alma”. Según los post de su novio, Paola se fue a dormir muy contenta por todas las muestras de cariño que recibió: “¡Felices 21 princesa! Gracias por existir”, le escribió su novio sobre otra foto.