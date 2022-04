Juan Soler da detalles de la operación a la que se someterá la próxima semana

Con la mejor actitud, Juan Soler habló de la condición médica por la que la próxima semana tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Durante la grabación de una campaña para el Día de las Madres que realizó con sus amigos, Cristian de la Fuente y Horacio Pancheri, el argentino habló con la prensa de la razón por la que se ausentará un día del matutino Sale el Sol. El actor dio a conocer que el lunes será ingresado al hospital para que le sea retirada una hernia inguinal a través de una laparoscopia, situación por la que únicamente necesitará un día de convalecencia, aunque es un procedimiento sencillo, desde hace un tiempo ha venido preparándose para esta operación: “Hace casi tres meses y medio que no puedo ir al gimnasio, me lastimé la mano, ahora están por operarme de una hernia inguinal, entonces sí ha cuidado, no puedo cargar”, declaró en el programa que conduce.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El conductor dio a conocer que tras la intervención deberá tomarse un tiempo para poder retomar su actividad en el gimnasio: “Vamos a estar tranquilos sin levantar peso, pero con el espíritu bien alto”, comentó entusiasta. El argentino explicó que debido a la naturaleza de la intervención únicamente se ausentará el martes del matutino: “Voy a estar un día ausente nada más, el lunes terminando de grabar me voy al hospital, me hacen la intervención que es por laparoscopia, es muy rápido, voy a dormir esa noche en el hospital, así que quien quiera visitarme, están todos invitados, va a haber chupe, papitas fritas, música, cena baile show, ahí en el hospital y el día miércoles ya me reincorporo, es casi ambulatoria”, explicó.

VER GALERÍA

Sobre si tiene miedo de entrar al quirófano, el argentino respondió convencido: “No, soy cero clavado con esas cosas, yo me inyecto, inyecto a mi familia, a mis hijas, así que no”. Juan Soler adelantó que ya está todo listo para que sea operado, pues es un procedimiento que, aunque no era urgente, ya quería realizarse: “Fui hoy en la mañana, a las 6, a las pruebas de laboratorio para el pre-operatorio y salió todo bien, bueno me tiene que entregar otros estudios y el día lunes ya me opero, que es la fecha más cercana que me dieron”. Debido a dicha operación, el argentino tuvo que modificar sus planes para la Semana Santa, pues, aunque tenía ganas de salir de vacaciones, su médico se lo prohibió.

Soler dio a conocer que tenía planeado irse a un rincón cerca de la ciudad a disfrutar de la naturaleza: “Me iba a ir a un rancho a montar, a nadar, a correr a llevar al buen Borges a tomar aire fresco, pero me prohibió el doctor, así que me voy a quedar a disfrutar de la Ciudad de México que está con tan lindo clima ahora y quizá el fin de semana me vaya al restaurante de un amigo”, explicó. Durante una entrevista con Ventaneando, el argentino habló sobre su reciente debut como abuelo y hasta bromeó sobre el título de el abuelo más sexy: “Nunca me molestó el tema de la edad, de seguir mi carrera por la edad de mis personajes, ni por la edad que me corresponde a mí y mucho menos con la bendición de ser abuelo. ¡Fernández, el abuelo sexy soy yo ahora!”, comentó.

VER GALERÍA

Su familia en México

A pesar de que el argentino sostiene una relación sentimental con su primer amor en Argentina, una mujer llamada María José, el actor explicó por qué, conserva una relación tan cercana con la mamá de sus hijas, Maki, con quien, advirtió, lo seguiremos viendo: “Me van a ver quizá cenando en un restaurante, con las nenas y con ella, porque somos una verdadera familia, mis hijas saben que cuentan con su mamá y que cuentan con su papá y que, si su mamá está en aprietos, ahí va a estar su papá. Sí somos una familia, imagínense que vivimos solitos aquí en México, no tenemos familia, no tenemos contención familiar, el único círculo familiar que tenemos somos 4 que es: Mía, Azul, Maky y yo, entonces, siempre nos van a ver juntos, porque somos, muy, muy cercanos”, explicó.