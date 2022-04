Andy Escalona habla de la visita que ella y la productora de Hoy hicieron a TV Azteca

Después de que varios medios de comunicación retomaron la información de la visita que, hace unas semanas, realizaron Andy Escalona y Andrea Rodríguez, actual productora del programa Hoy, a las instalaciones de Tv Azteca, empresa en la que trabajaron por varios años, la conductora del matutino dio detalles de a qué fueron. Como era de esperarse, las especulaciones sobre qué estaban haciendo en El Ajusco comenzaron a surgir, situación que orilló a Andy Escalona, hija de la fallecida Magda Rodríguez, a aclarar la situación y revelar la verdadera razón por la que tuvieron que ir y nada tiene que ver con un posible regreso.

A través de una sincera entrevista a su salida de Televisa, con el periodista Edén Dorantes, Andy contó que acudieron con la autorización de sus jefes en Hoy: “Fuimos a Azteca, al Banco Azteca, y de hecho nuestros jefes lo sabían, porque, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero nosotros cuando estábamos en Azteca, te pagan por nómina Azteca y tenemos la tarjeta y era un dinerito que no queremos que se nos pierda. Era un dinerito de mi mamá que junté con uno mío, nos sacaron un mail para entrar al banco y ya. Obviamente nuestros jefes, en el sexto piso sabían, se les avisó: ‘Oigan tenemos que ir a recuperar un dinero''', explicó.

La conductora aprovechó para reiterar que tanto ella, como su tía, están felices con su actual trabajo: “Nosotras estamos felices en Televisa, con exclusividad, muy contentas con la empresa, con todo lo que nos ha apoyado, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, entonces, cuando sea que tenga que terminar esta historia, siempre será un final feliz”. Andy contó que, para su mamá, ingresar a Televisa fue un sueño hecho realidad: “A mí mamá le cambió la vida Televisa y por ende a mí. Todavía este año tenemos contrato con ellos, pero ya después será lo que quieran la empresa y los jefes. Mientras ellos sigan queriendo, uno sigue chambeando porque, en lo personal, yo estoy muy feliz con la empresa. Ahora sí que yo tengo la camiseta, no sólo del América, sino del patrón y de todo muy bien puesta”, comentó.

Andy recordó que tras el fallecimiento de su mamá, los directivos de Televisa las hicieron sentir en casa, por esta razón siempre estarán muy agradecidas con la empresa: “Estoy muy agradecida con Emilio, con los jefes, con el señor Bernardo, con todos, por supuesto Alejandro Benítez, por supuesto lo único que yo tengo son mensajes de agradecimiento hacía ellos, a todo el sexto piso, se han portado como familia todo el tiempo”. Sobre las especulaciones que apuntan a que pronto terminará el contrato que tiene en la televisora haciendo en matutino, dijo: “Solo por hoy estamos en Hoy, así fue desde que se fue Magda, quizá desde antes, tú sabes que cuando entró Magda le daban un mes o dos, siempre ha habido muchos dimes y diretes, pero ahí seguimos con nuevos números, buen rating, buenas ventas y todos los que estamos en el barco haciendo cosas para que siga andado”, dijo.

No se ve en otra televisora

La conductora del matutino reconoció que no tiene planes de buscar otro trabajo, pues está feliz con su desempeño en Hoy, sobre todo, porque formar parte de este programa fue un deseo que compartió con su mamá: “Yo me sigo viendo en Hoy con lo que aporto con mis reportajes, contar historias, estas entrevistas que me encantan, porque yo sigo enamoradísima, tanto de la empresa, como del programa, no me veo haciendo otra cosa, te mentiría si te dijera que sí y le voy a echar todas las ganas como el primer día, hasta el último que quieran mis jefes que yo esté. Porque es el lugar en el que quería estar”, finalizó.