Desde Madrid, Ale Capetillo dedica cariñosa felicitación de cumpleaños a su papá: 'Seguirás siendo siempre ese lugar de paz'

Para Ale Capetillo una de las situaciones más retadoras que ha tenido que enfrentar al mudarse a Madrid es no tener a su familia cerca; sin embargo, echa mano de la tecnología para acortar distancia con los suyos en México. Con el objetivo de que su papá, Eduardo Capetillo, la sintiera cerca en su cumpleaños, la influencer le dedicó una cariñosa felicitación por sus 52 años, la joven acompañó este texto de varias fotos inéditas del actor en varias etapas de su vida: “Eduardo Capetillo, la mayoría de la gente te ve como el actor, cantante o figura pública y yo he tenido el privilegio de verte como papá y la más importante, como ser humano”, escribió al inicio del mensaje.

Ale reveló en este post la importancia que tiene en su vida Eduardo Capetillo: “Independientemente del papel que tengas que seguir he tenido el privilegio de verte de cerca, como eres, sin etiquetas, sin un rol y puedo compartir en este post, para quien sea que lo esté leyendo, que eres para mí todo y cuando digo todo lo digo enserio. Sigo sin encontrar una sola palabra que unifique todo lo que has sido para mí. Al estar tan lejos de ti me he vuelto mucho más sensible y despierta al ver el gran trabajo que has hecho como papá, y por eso y más te quiero agradecer. Te quiero dar las gracias por siempre poner mi felicidad y la de toda tu familia antes que la tuya, porque, gracias a Dios, nunca nos faltó nada, por brindarnos todas las oportunidades que estaba a tu alcance por tu paciencia, por todos tus abrazos, por tus elecciones, por protegerme ante todo” se lee en su feed.

La influencer continuó hablando de la gran relación que tiene con el actor: “Te doy gracias por ser tú y por permitirme, no solo verte como papá, sino como un amigo en el que puedo contar siempre, en un artista al que puedo admirar y en un maestro al que le puedo aprender. Es tu cumpleaños número 52 y qué más daría para hacer nuestra actividad favorita: meternos hasta el fondo del mar. Hasta la fecha, ese momento de cómo me abrazabas en las olas del mar, para que no me llevara la corriente, ese momento sigue siendo mi lugar seguro, cuando más protegida y feliz me sentía. Sigues y seguirás siendo siempre ese lugar de paz, felicidad y protección al cual recurro cada vez que necesito fuerzas. Si siento que me lleva la corriente siempre estás tú, con tan solo recurrir a ese momento, me das fuerzas sin que tú lo sepas”, agregó.

Por último, Ale le recordó a su papá que, a pesar de que no es la menor de sus hijos, siempre será su bebé: “Gracias papá por todo, por ser tu y por compartir todo lo que eres conmigo. Muchas, muchas felicidades. Tu bebé: Ale”, finalizó la influencer. Para ilustrar tan entrañable mensaje, Ale acompañó estas líneas de varias fotos del actor, entre las que resaltan varias en las que aparece cuando era adolescente. También destaca una instantánea al lado de Biby Gaytán durante las grabaciones de la telenovela Camila, en 1998. Además de Ale, su otra hija, Ana Paula, también le dedicó un sentido mensaje al cumpleañero que acompañó de una linda foto juntos: “La niña de papá. Nunca nadie me va a voltear a ver con tanto amor. ¡Felices 52!”.

La prenda que le recuerda a su papá

El año pasado, cuando Ale Capetillo engalanó nueva primera portada digital, incluyó como parte de sus outfits para este reportaje, una chamarra con mucho significado y con la que, de alguna manera sintió a su papá cerca: “Mi papá tiene desde que era joven (este tipo de chamarras), las tengo como muy marcadas en mi cabeza de que son de mi papá, porque en todas las fotos que él tiene, de cuando era joven, trae esas chamarras que son de aviador, como de Top Gun con los parches y así, me encanta ese estilo, me encanta ponérmelas”, nos confesó sobre la chamarra estilo aviador que utilizó para estas fotos.