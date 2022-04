JLo da detalles de su propuesta matrimonial: ‘Fue lo más romántico que pude haber imaginado’ La intérprete de On The Floor compartió un video en el que reveló cómo fue que Ben Affleck le entregó el anillo de compromiso

El pasado fin de semana la noticia del compromiso entre JLo y Ben Affleck, 18 años después de que el actor le hubiera propuesto matrimonio por primera vez, le dio la vuelta al mundo. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un boletín para su sitio web en el que contó cómo fue que su novio le pidió que se convirtiera en su esposa. De acuerdo con la cantante, la propuesta fue muy casual, fue cuando ella se encontraba disfrutando de un baño en la tina cuando Ben Affleck le pidió, por segunda ocasión, matrimonio. Recordemos que la pareja ya había estado comprometida en 2004, un plan que se canceló cuando terminaron su relación meses después.

“¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”, escribió JLo como descripción de la publicación donde comenta: “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (tomando un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”. La cantante aseguró que no se esperaba este romántico gesto por parte de Affleck: “Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años, esto estaba sucediendo de nuevo”, confiesa la cantante en este clip.

JLo aseguró que se puso tan nerviosa que no supo que decir: “Literalmente me quedé sin palabras y él dijo: ‘¿es un sí?, entonces dije: '¡sí, por supuesto que es un sí!'", recordó emocionada la cantante. La futura señora de Affleck confesó que el momento la emocionó mucho: “Estaba sonriendo tan grande y las lágrimas caían por mi rostro, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa. No fue nada lujos en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado. Solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro”, contó.

Para JLo esta nueva propuesta de matrimonio adquirió un significado muy especial: “Dos personas muy afortunadas, que tuvieron una segunda oportunidad con el amor verdadero”, comentó. La cantante también habló del significado detrás del color de su anillo de compromiso: “El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, segura, que siempre lo será”, explicó. La cantante aprovechó este video para presumir la joya que ya adorna su dedo anular izquierdo: “¡Estoy comprometida!”, exclamó emocionada.

¿Cómo fue el romántico momento?

Durante este clip, Jlo describió como fue el romántico momento en el que el actor le pidió matrimonio. Debido a que no necesitó más producción que sus palabras, la cantante reconoció que fue justo este detalle lo que lo hizo más especial: “Fue totalmente inesperado. Entró mi amor, entró Ben y se arrodilló y dijo algunas cosas que nunca olvidaré, sací un anillo y dijo: ‘¿Te casarías conmigo?’ y fue el momento más perfecto. Me dio un anillo y me dice que es un diamante verde. Significa mucho cuando alguien piensa en ti y te ama y te ve”, reconoció la cantante quien finalizó diciendo: “Me siento muy afotunada. No es frecuente que tengas una seguda oportunidad en el amor verdadero”.