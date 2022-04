Carlos Rivera siembra la duda de una posible boda con Cynthia: ‘Igual y ya nos casamos y no se enteraron’

Han pasado ya siete años desde que el amor entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera surgió, luego de que los exintegrantes de La Academia se reencontraron durante una entrevista que la conductora le hizo al cantante para su canal de Youtube. Aunque han apostado por la discreción, desde hace unos meses la pareja se ha mostrado más abierta a la hora de hablar sobre su relación, ambos han hecho públicas sus ganas de convertirse en papás, razón por la que la prensa ha estado muy curiosa en conocer si, antes de los bebés, llegarán al altar, una situación con la que el cantante bromeó durante su última entrevista donde sembró la duda sobre un posible matrimonio con la presentadora de Venga la Alegría.

Durante una conversación con el programa Ventaneando, el cantante respondió así cuando le preguntaron si habrá boda con Cynthia: “No todavía, estamos muy felices y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos, por habernos encontrado, pero igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, comentó entre risas. Carlos señaló a su novia como la mente maestra detrás de las imágenes que ha compartido últimamente en Instagram donde ha dejado sin aliento a sus seguidores presumiendo sus abs de acero: “No, nada (es celosa), ella es la primera que me dice que la suba, te lo juro. Ella es la primera que me está solapando estas cosas”, comentó divertido.

El actor confesó que fue su trabajo en el musical que protagoniza lo que lo motivó a esculpir su cuerpo: “La culpa la tiene José el soñador, me obligaron a tener que subir sin camiseta y para eso tenía que yo meterme, de por sí hago mucho ejercicio, pero especialmente para esto me tuve que meter a una rutina durísima de ejercicio, dieta, todo”, explicó. Carlos aseguró que quiere dejar testimonio en redes de esta gran etapa por la que está atravesando su físico: “Hay que aprovechar ahorita que se puede, porque cuando no, ni qué presumir”, dijo el cantante quien, el pasado 15 de marzo, celebró su cumpleaños número 36.

Carlos aprovechó esta entrevista para hablar del gran significado que tiene para él José el soñador, una puesta en escena a la que le pone una intención muy especial: “Yo siempre he sido una persona de fe, pero estar haciendo esta obra, siento que cada vez que salgo a hacerla es como si yo hiciera una oración a Dios, de agradecerle todo lo que me ha dado y especialmente esta obra es este encuentro con un personaje que también pasó por muchas cosas hasta triunfar”, comentó. El cantante recordó que su participación en el musical está a punto de concluir: “Ya me queda muy poquito, una semana, la Semana Santa en la Ciudad de México y el 17 de abril es mi última función en Ciudad de México, ya no me verán más, después iremos a Querétaro y después a Guadalajara que será mi función definitiva”, dijo.

Carlos y Cynthia en París

Hace un par de semanas, Carlos Rivera hizo una pausa en su agenda laboral para disfrutar de un romántico viaje al lado de Cynthia Rodríguez a París, una ciudad que se convirtió en el espectacular telón de fondo para la conductora quien posó para las imágenes más lindas de este viaje en el que, Carlos, se fungió como su fotógrafo: “Mi amor”, escribió en una en la que aparece en el balcón de su hotel con vista a la Torre Eiffel: “Mi princesa azul”, comentó Carlos en esta imagen ella aparece con un traje azul con el que derrochó estilo. Aprovechando su visita al viejo continente, la pareja también estuvo en la capital española desde donde Cynthia escribió: “Por las calles de Madrid”, a lo que le respondió: “Tú risa ilumina Madrid”.