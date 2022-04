Más enamorada que nunca, Fernanda Castillo habla de Erik Hayser: 'Es lo mejor que me ha pasado'

En el último año, la relación de Fernanda Castillo y Erik Hayser se consolidó con la llegada de Liam, feliz con la etapa que está disfrutando en familia, la actriz habló como nunca de su relación con el papá de su hijo durante la sincera entrevista que le concedió a Yordi Rosado. En esta conversación, la actriz confesó que su prometido es una gran persona que la ha ayudado a florecer en todos los sentidos. Fernanda recordó cómo fue el flechazo con el actor con quien comenzó a salir un año después de haberlo conocido durante una función de teatro: “Una amiga en común nos juntó”, recordó. Ahora, después de 7 años de relación, son protagonistas de una de las relaciones más entrañables del medio, de hecho, confesó que fue Erik su principal apoyo durante la crisis de salud que enfrentó tras el nacimiento de su bebé.

Con una sonrisa en su rostro, Fernanda reconoció que Erik es un caballero que llegó a sumar en su vida: “Empezamos a salir y es lo mejor que me ha pasado ese hombre, todo mundo siempre me dice: ‘Sí, tú seguramente, también para él, ¿no?’, y yo digo: ‘Sí, pero él es un hombre de los que ya no hay’. Es un caballero, un hombre sensible al que admiro, inteligente, un tipo que me ha dado certeza, estabilidad, que me ha hecho florecer y no me puedo imaginar una mejor persona para tener un hijo”, dijo sobre Erik con quien celebrará 8 años de amor en junio próximo.

La actriz reconoció que, aunque en sus planes no estaba la maternidad, con el tiempo supo que Erik era la persona indicada para tener un bebé y así lo explicó: “Yo siempre lo he dicho, no me imaginaba con hijos, nunca fue un plan que tuviera en mi vida, nunca me lo imaginé y yo sabía que era algo muy importante para él, entonces, no estaba yo forzada, pero dije: ‘Bueno, vamos a ver si funciona y si funciona ya no es designio mío’. Y ¡nos pegó a la primera!”. Fernanda admitió que conocerlo como papá ha sido el mejor descubrimiento: “Estamos pasando el mejor momento de nuestra vida con Liam aprendiendo a ser papás”, explicó la actriz.

Aunque la paternidad ha resultado muy retadora, Fernanda reconoció que lo cambiaría por nada: “Yo no creo que haya cosa más difícil, como persona y como pareja, que tener un hijo, te reta, te confronta, saca demonios que no pensabas que tenías, te saca miedos que no pensabas que tenías, pero cuando lo veo y cuando nos vemos a los tres digo: ‘Todo vale la pena, todo lo volvería a hacer para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él’”. En ese sentido, la actriz habló del acuerdo al que llegaron respecto a la crianza del pequeño: “Nosotros decidimos que nos íbamos a dividir el tiempo para que Liam estuviera con uno de los dos todo el tiempo, entonces, cuando uno trabaja, el otro se queda en casa”.

Erik, su gran apoyo en lo profesional

Debido a la relación tan madura que sostiene con el papá de su hijo, ahora que Fernanda ha regresado al teatro con la puesta Siete veces adiós, Erik se ha convertido en su principal apoyo en casa con su hijo: “Ahora empecé este proyecto del teatro que me ilusionaba como pocas cosas en la vida y Erik está en casa cuidando a Liam, mientras yo estoy aquí, entonces, digo, un hombre así de comprometido, conmigo, con su familia y también con mi sueño, con que yo sea feliz, que yo pueda seguir haciendo lo que más me gusta”, dijo. La tranquilidad que le da el amor que siente de Erik la ha ayudado a alcanzar varias metas en lo profesional: “Te da certeza y el compromiso de estar contigo y te lo hace sentir, toda esa energía la empiezas a invertir en ti y entonces todas esas cosas maravillosas que tú eres, a partir de que alguien te haya sembrado en un buen lugar, yo creo que eso me pasa con Erik”, explicó.