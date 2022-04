Paulina Goto se sincera sobre su pasado amoroso: 'Estuve en una relación bastante tóxica'

Con total sinceridad, Paulina Goto define este momento como uno de los mejores en su vida, no solo porque en lo sentimental disfruta de su noviazgo con Rodrigo Saval, sino también por los logros profesionales que sigue sumando en su carrera. Pero más allá de que el presente dicte un rumbo favorable para ella, la actriz no tiene filtros al reconocer que, en su pasado, atravesó por una circunstancia difícil a nivel personal, al percatarse y ser consciente de que su dinámica con una de sus exparejas se había transformado en una relación tóxica. Como pocas veces, la también cantante habló de ese periodo en el que asegura se sintió perdida, aunque el paso del tiempo le permitió salir adelante no solo atesorando un valioso aprendizaje, sino también enfocando esas emociones a su proceso creativo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin revelar la identidad del galán del que se enamoró, Paulina relató un poco de lo que ocurrió durante esa etapa, la cual asumió con total optimismo más allá de lo complejo que eso pudo ser. “Tuve como un momento en la vida en el que sentí que dejé de ser yo, que me perdí un poco. Fue una gran lección aprender que para poder compartir con los demás y para poder dar amor primero hay que empezar por uno mismo…”, dijo durante una charla concedida al programa televisivo Hoy. “Yo en realidad estuve en una relación bastante tóxica y creo que pues es algo muy común que empiezas como a ceder, a ceder, a ceder y en algún momento ya no te das cuenta en lo que estás metida y cuántos límites cruzaste y cuánto permitiste…”, confesó.

En medio de esa circunstancia, Paulina pudo mirar la situación desde otra perspectiva, tomando cartas en el asunto y aprovechando ese momento para fluir a través de la música, otra de sus grandes pasiones. Fue así como se dispuso a crear un tema en el que expuso su sentir, lo que le permitió retomar el camino y de alguna manera reponerse de lo vivido. “De hecho, escribí una canción a cerca de eso que se llama Me Enamoré, que fue en un momento en el que justo creo que volví como a recuperar mi fuerza, me volví a recuperar a mí…”, explicó la intérprete, que suele ser muy reservada sobre los aspectos ligados con su entorno personal, en específico cuando es cuestionada por lo sentimental.

VER GALERÍA

En otro instante de la charla, y sin dar más detalles de ese periodo, Paulina celebró por lo mucho que ha logrado evolucionar desde entonces, motivada por el trabajo y las satisfacciones de encontrar en la creatividad una especie de desahogo. Así, ha podido pasar la página y continuar asumiendo nuevos retos. “Cien por ciento, ya me perdoné, me amo y hoy estoy en una etapa muy buena de mi vida, haciendo proyectos bien padres. Pero llevo ya varios años sanando y estando mejor, la música ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en el camino, en el proceso…”, explicó.

Paulina, ilusionada por su noviazgo con Rodrigo Saval

Lejos de las experiencias difíciles en los asuntos del corazón, Paulina no le cerró las puertas al amor, por lo que inició un noviazgo con Rodrigo, quien se ha convertido en su mejor cómplice a lo largo de este tiempo. De hecho, en la reciente celebración de su galán, ella le dedicó un emotivo mensaje, en el que deja claro el inmenso cariño que le tiene y lo mucho que han logrado compaginar. “Hoy cumple años este cachote de mi corazón… @rodrigosaval. Te amo, celebro tu vida y agradezco mucho lo que compartimos. Qué ilusión todos los sueños, planes, proyectos juntos, que alegría que tengas salud y todo el amor y respeto con el que hemos construido nuestra relación”, escribió en enero pasado.

VER GALERÍA