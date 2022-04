Kim Kardashian causa revuelo con su nuevo y romántico posado junto a Pete Davidson

Después de confesarle a Ellen DeGeneres que se encuentra feliz disfrutando de su relación con Pete Davidson, Kim Kardashian volvió a utilizar su cuenta de Instagram para compartir una romántica imagen al lado de su novio, la semana pasada, luego de la alfombra roja por el estreno de la primera temporada del reality familiar por la señal de Hulu. Más enamorada que nunca, la empresaria posó con el comediante durante la cena que disfrutaron después de este compromiso laboral donde Pete convivió con Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney, Travis Barker y hasta Scott Disick con su nueva conquista Rebecca Donaldson.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Esta tarde, Kim utilizó su cuenta de Instagram para compartir dos fotos de la cita romántica que disfrutó al lado de Pete la noche del jueves, luego de que las hermanas Kardashian se reunieron para desfilar sobre la alfombra roja de este proyecto con el que regresan a la televisión, después de terminar su contrato con E!, canal de televisión a través del cual saltaron a la fama con Keeping Up With the Kardashians. “Aperitivo nocturno”, fue la frase que eligió Kim para describir las dos imágenes al lado de Pete durante su visita al restaurante Jon & Vinny’s, en Los Ángeles, la semana pasada.

VER GALERÍA

En las fotos, aparece Kim luciendo el espectacular vestido plateado de Mugley con el que desfiló sobre la alfombra roja, mientras Pete aparece con un look muy casual que consiguió con una t-shirt blanca. En la primera imagen, aparece la empresaria abrazando a su novio, mientras él le da un beso en el cuello y, en la segunda foto, aparecen los dos abrazados mirándose a los ojos. En la mesa del restaurante se aprecia que la pareja disfrutó de pizza, pasta, ensalada y refrescos de cola: ‘¿Se puede algo más lindo?’, escribió Khloé Kardashian en la parte de los comentarios. En menos de 8 horas, esta instantánea alcanzó más de 8 millones de likes.

A propósito del estreno del nuevo reality familiar, Kim Kardashian ha estado dando algunas entrevistas en las que, obviamente ha sido cuestionada por Pete Davidson y cómo fue que se dio el flechazo entre ellos. Para sorpresa de todos, la empresaria dio a conocer que el primer acercamiento entre ellos ocurrió en Nueva York en febrero pasado: “Me lo encontré en la gala del MET y le dije que estaba muy nerviosa, porque no sabía a lo que había dicho que sí cuando acepté SNL”, reveló la empresaria quien contó que Pete le dijo que con tendría problema si sabía leer el guión, a partir de ahí, comenzó la comunicación que terminó en noviazgo.

VER GALERÍA

Los tatuajes de Pete dedicados a Kim

En marzo pasado, Kim Kardashian dio varios detalles de su noviazgo en el show de Ellen DeGeneres donde reveló, entre otras cosas, que Pete lleva en su piel tres tatuajes en su honor: “Sí, tiene unos cuantos tatuajes, algunos bonitos, pero ese, el de Kim no es un tatuaje, en realidad es una marca. Los otros son muy bonitos, creo que mi favorito es el que dice: ‘Mi chica es abogada’, ese es muy lindo”, confesó. En esa conversación Kim también reveló por qué no ha querido compartir tantas imágenes con él en redes sociales: “Tengo las fotos más bonitas de nosotros y esto como: ‘¡Oh Dios mío, somos muy lindos!’ y quiero, tú sabes (publicar más), pero luego estoy como: ‘No estés tan desesperada, no publiques tanto, solo da un vistazo’”, agregó.