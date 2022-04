Will Smith responde al veto de 10 años que le impuso la Academia A sólo unas horas de que se hizo pública la resolución a la que llegó la junta directiva, el actor rompió el silencio

Aunque se tenía planeado que la sanción a Will Smith por golpear en el rostro a Chris Rock se haría pública en un par de semanas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas adelantó el veredicto y anunció esta tarde que el actor será sancionado con 10 año de veto en cualquier evento organizado por la Academia, se determinó que el ganador del Oscar a Mejor Actor no podrá asistir de manera virtual o presencial a ningún ceremonia relacionada con esta organización a partir de este 8 de abril. Tras la resolución, People publicó la respuesta de Will quien, a través de un comunicado de prensa obtenido por el medio respondió: “Acepto y respeto la decisión de la Academia”.

Con esta breve respuesta, Will aceptó la sanción impuesta por la Academia organismo al que renunció hace 8 días cuando, a través de un comunicado su decisión y los motivos. En ese comunicado, el actor ya había adelantado que aceptaría las sanciones que le impusieran por su comportamiento en la gala de este 2022: “He respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables”, se lee en el comunicado publicado hace 8 días por la Academia en la que anunciaba su renuncia.

En dicho comunicado, Will aprovechó para ofrecer una disculpa a la Academia, a Chris Rock, a los nominados y ganadores de la gala que, argumentando que el lamentable incidente había eclipsado el momento de los demás asistentes a la ceremonia: “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencia global en casa. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrado por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”, escribió el actor en este comunicado que, de inmediato respondió David Rubin, presidente de la Academia quien aceptó su renuncia.

Esta semana se dieron a conocer otras consecuencias que está sufriendo Will tras abofetear a Chris Rock sobre el escenario del Teatro Dolby, como la cancelación de varios proyectos que tenía pendientes como la filmación de la cinta Bad Boys 4 y Fast and Loose, una película que haría para Netflix. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, estas dos producciones quedaron en pausa tras lo sucedido en la pasada entrega de los Oscar. Tras lo ocurrido con Smith y Rock en la entrega de premios, la Academia también dio a conocer que en adelante estarán preparados para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la ceremonia.

Will, vetado una década de los Oscar

Esta tarde, David Rubin presidente de la Academia, así como CEO, Daw Hudson, dieron a conocer, a través de un comunicado la sanción impuesta a Smith quien, en una década, a partir de hoy, no podrá ingresar a eventos organizados por la Academia: “Por un periodo de 10 años, a partir de este 8 de abril de 2022, al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento de la Academia. Durante la transmisión no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, nos disculpamos. Esta fue una oportunidad para nosotros para poner un ejemplo a nuestros invitados, televidentes y a nuestra familia de la Academia alrededor del mundo, y nos quedamos cortos, sin preparación para lo sin precedentes", se lee en el documento.