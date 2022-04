Como nunca, Ale Capetillo habla de su novio: ‘He aprendido lo que es el amor maduro’

A poco más de un año de haberse mudado a Madrid, Ale Capetillo ya ha comenzado a echar raíces en España, además del trabajo y la universidad, la joven ha sido flechada por Cupido y aunque no estaba en sus planes enamorarse, se encuentra disfrutando de una etapa muy feliz en su vida. Aunque ha preferido mantener los detalles de su relación en privado, desde el reciente viaje que hizo con su novio a París, Ale se ha mostrado más abierta a la hora de hablar de este tema pues, cada vez es más común que el joven, de quien no ha revelado el nombre, aparezca en sus historias de Instagram donde, en las últimas horas, lo vimos cargando a Bobby, la mascota de la influencer.

Como todos los jueves, Ale organizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores quienes se mostraron curiosos sobre la vida personal de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: “Ya coméntanos algo de tu novio”, le escribió una de sus seguidores a lo que Ale respondió con describiendo un poco de la gran relación que ha entablado con este joven español: “He aprendido lo que es el amor maduro. No es media naranja son dos naranjas completas que se acompañan en la vida. Encontrar una pareja y un mejor amigo en una misma persona es lo mejor”.

Aunque Ale es muy abierta con sus seguidoras a quien les comparte su día a día en Madrid y cómo se ha ido adaptando a la capital española, no le ha revelado cómo fue el flechazo o cuando comenzó, lo que ha hecho la influencer es hacer evidente su nuevo estado civil compartiendo románticos momentos al lado de su quien hace un par de semanas realizó un viaje relámpago a París, ciudad que la joven no conocía y que tuvo la oportunidad de recorrer con su novio con quien, se ve, tiene una excelente relación y complicidad.

Debido a que es muy abierta con sus seguidores, Ale no ha querido dejar fuera de sus redes sociales a su galán: “Mi amor”, escribió en febrero pasado la influencer cuando presentó oficialmente al joven a quien no tagea en las publicaciones; razón por la que se sabe poco del joven. Fue en diciembre pasado, cuando Ale engalanó nuestra primera portada digital de HOLA.com México dejó ver que había alguien en su radar, pues al preguntarle si alguien especial en Madrid nos dijo: “Me quedo así de… ‘¿Lo verá o no lo verá?”, mientras esbozaba una risa nerviosa, para luego comentar: “Sí he conocido a niños”.

Su sueño de una gran familia

En aquella conversación, Ale Capetillo nos confesó que uno de sus sueños es tener una familia unida y numerosa como la que formaron sus padres: “La verdad mis papás nos han metido mucho eso valores familiares que yo agradezco mucho tenerlos, y sí me gustaría. Yo quería ser mamá joven, yo antes de que empezara mi vida adulta y viera todo lo que conlleva ser adulto, yo quería ser mamá joven, como a los 23 años, 24 años”, nos confesó. Aunque en ese momento era soltera, ya tenía muy claro cómo le gustaría una familia: “Mi carta a Santa Claus sería tener cuatro hijos, o sea, una familia grande. No tengo una edad fija, pero cuando encuentre al amor de mi vida, si se da a los 26 años, o sea, me gustaría ser mamá joven”.