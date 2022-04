Erik Rubín sobre el nuevo comunicado de Sasha: ‘Me da mucha tristeza que esté pasando por esto’

Tras la denuncia pública que realizó Sasha Sökol en contra del productor Luis de Llano sobre la relación que sostuvieron hace 33 años, han sido varios exTimbiriches que le han mostrado su apoyo incondicional, Mariana Garza, Benny Ibarra y Erik Rubín han hablado públicamente de la situación cobijado a su excompañera de agrupación. Luego de que esta semana Sasha publicara un nuevo comunicado de prensa de en el que anunció que tomará acción legal contra quien fuera su mánager, Erik Rubín fue cuestionado nuevamente por la situación, una vez más, el músico reiteró su total apoyo a Sökol a quien describió como una hermana.

Durante una entrevista a Ventaneando, el músico habló sobre la decisión de Sasha de demandar a Llano: “Sí lo vi, me da mucha tristeza que esté pasando por esto, ella es mi hermana y como ya lo he dicho anteriormente, yo estoy ahí para apoyarla en todo y ya se lo he hecho saber, estoy presente y eso es lo que tengo que decir al respecto”. Sobre cómo se encuentra Sasha tras hacer público su sentir luego de tantos años, Erik dijo: “Imagínate, estamos tristes todos, porque es una situación triste, ahí estamos para ella”.

En una entrevista anterior, también con el programa comandado por Pati Chapoy, Erik ya le había expresado su apoyo incondicional a Sasha: “Sabe que cuenta conmigo en todo y sí, ahí estoy para ella”, dijo. En esa conversación el músico aseguró que él se enteró de la relación de su amiga y el productor muchos años después: “Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico y yo andaba con mi mundo y esto fue algo con lo cual me enteré a través de los años, ya más grande, claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, es algo que no recuerdo cómo fue que me enteré de esto”, explicó Rubín.

El apoyo de Andrea Legarreta a Sasha

Por su parte, Andrea Legarreta, esposa de Erik Rubín, también le ha expresado su apoyo a la exintegrante de Timbiriche: “Sasha para nosotros es una persona muy importante, muy querida”, comentó a la prensa hace un par de semanas a la salida de Televisa. La conductora aseguró que cuenta con el respaldo de toda su familia: “Yo la quiero mucho, es una amiga muy querida, es para Erik como una hermana, yo creo que no me corresponde hablar nada más de lo que ella haya dicho, apoyarla y al final uno tiene que estar muy cerca de sus hijos”, explicó.

Sobre Luis de Llano, Andrea reveló que ella tiene una relación cordial, pues fue él quien le dio su primera oportunidad en la televisión y siempre la apoyó en su carrera: “Yo conozco a Luis desde hace muchos años, de hecho, fue de las primeras personas que a mí me dio la oportunidad y nunca, jamás, noté nada raro, conmigo siempre fue un hombre muy respetuoso y yo creo que no se trata de eso, al final esa historia solo la conocen ellos, de cómo nace y cómo se da”, aseguró Andrea.