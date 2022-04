Pablo Lyle fue ingresado a una correccional de Miami hasta que pague su fianza

Después de tres años de arresto domiciliario, esta mañana, Pablo Lyle fue ingresado a una correccional en Miami donde permanecerá hasta que pague la fianza para poder continuar cumpliendo con el beneficio de llevar su proceso fuera de prisión. Será el próximo 5 de julio cuando el caso del actor llegue a juicio, mientras tanto, su defensa solicitó a la jueza que Diana Vizcaino que le fuera retirada la fianza de 45 mil dólares (casi un millón de pesos) que le fue impuesta cuando se le concedió el beneficio de pasar su proceso en casa. En ese sentido, esta mañana, el actor y sus abogados, Bruce Lehr y Alejandro Sola, pidieron formalmente que le fuera retirado el geolocalizador y la fianza, una petición que la jueza rechazo y que dio un giro a su situación pues fue ingresado en una correccional del estado hasta que liquidé de la fianza, de no ser así, Lyle permanecerá en prisión hasta el día de su juicio.

Esta tarde, el programa Ventaneando transmitió parte de la audiencia del mexicano: “Buenos días a todos. Bueno estamos aquí por la petición de la defensa para modificar las condiciones de la fianza ya que la fecha de expiración de la fianza es el día de mañana. ¿Es correcto Sr. Lehr?”, comentó la jueza a lo que el defensor de Lyle respondió: “Es correcto su señoría”, el abogado Lehr continuó: “Nosotros estamos en negociaciones con el abogado civil de la familia Hernández, así como en la oficina del Fiscal y en todas las negociaciones por lo menos del ámbito civil, el dinero significa muchísimo y el dinero, los $50 mil dólares de fianza que le fue impuesta al Sr. Lyle, tendría que ser parte de esta negociación del ámbito civil, cada dólar cuenta pues él no ha trabajo por 3 años”, explicó la defensa del actor.

A pesar de la petición del abogado de Lyle, el Fiscal del caso por el homicidio imprudencial del señor Ricardo Hernández, pidió a la jueza que no se tratara de manera especial al actor: “La posición del Estado es que el acusado no debería de ser tratado de manera diferente a cualquier otro, al final del día durante los últimos tres años, tal y como lo señaló la defensa, no han tenido ningún tipo de problema, así que creemos que eso no es motivo para cambiarlo ahora, se podría estipular una nueva fianza como en cualquier otro caso y continuar con el proceso como se debe”, señaló el fiscal. El abogado de Lyle intentó persuadir a la jueza con el argumento de que el actor no ha podido trabajar: “No quiero que lo traten mejor, pero tampoco quiero que lo traten como si fuera el peor aquí. Quiero que quede claro que es porque él no ha podido trabajar en los últimos 3 años por tener una Visa de Turista”, explicó.

Tras escuchar ambas partes, la jueza se negó a la petición que realizó la defensa de Pablo Lyle y se negó a quitarle el geolocalizador y fijó otra fianza, incluso más elevada que la anterior: “Gracias a los dos por sus argumentos y por su creatividad Sr. Lehr, con todo respeto, esta Corte fija la fianza como estaba estipulada originalmente en el 2020 por el Juez Fine y serán 50 mil dólares, con el uso del GPS para seguir con libertad condicional. Entiendo que una nueva fianza deberá publicarse de conformidad como estipulan legalmente los estatutos estatales y que expira el día de mañana 8 de abril”, deliberó la jueza. Debido a que el actor no cuenta con recursos económicos para liquidar la nueva fianza quedó en custodia de las autoridades de Miami quienes lo ingresaron a una correccional donde permanecerá hasta mañana que se cumple el plazo para pagar la fianza.

La nueva situación de Lyle

De acuerdo con información de Ventaneando, Pablo Lyle fue ingresado a la misma correccional donde, hace unas semanas estuvo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, por una noche, pues es un sitio a donde canalizan a las personas por faltas administrativas. De no pagar la fianza mañana, Pablo podría quedar privado de su libertad hasta el día de su juicio, el próximo 5 de julio. Fue el 31 de marzo de 2019 cuando, el mexicano se vio involucrado en un altercado vial donde golpeó a Juan Ricardo Hernández, quien lamentablemente falleció en el hospital a consecuencia de las lesiones. Desde entonces, Pablo Lyle cumple arresto domiciliario en Miami donde se ha pospuesto en siete ocasiones la fecha de su juicio que todo parece indicar, podrá llevarse a cabo este verano.