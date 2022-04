Aracely Arámbula comparte cómo celebró los 15 años de su hijo

Frente a las cámaras, Aracely Arámbula generalmente prefiere hablar de aspectos relacionados con su trabajo, aunque el interés que despierta su vida personal es un asunto recurrente, sobre todo cuando se le pregunta de su pasado amoroso con Luis Miguel o de los hijos que tuvo con el cantante, Miguel y Daniel. La intérprete, que fue captada durante su visita a Televisa, se tomó un tiempo para conversar de su reciente y comentado encuentro con la prensa, esto al asistir al estreno de una obra de teatro protagonizada por Chantal Andere. La actriz recordó que en ese instante le hicieron varias preguntas, entre ellas la de cómo había celebrado los 15 años de uno de sus hijos, y a pesar de que ya han pasado varios meses de ese festejo, compartió cómo ella y los suyos vivieron ese especial día.

Atenta, Aracely reiteró la apertura que disfruta tener con los medios de comunicación, aprovechando el espacio para despejar las dudas en relación con el festejo de cumpleaños de su hijo Miguel, un acontecimiento tan relevante para ella del que ya había anticipado algunos detalles en septiembre de 2021. Ahora, tras llevar a cabo la íntima celebración, contó: “Me preguntaban del cumpleaños de mi hijo, pero fue hace cuatro meses, imagínate. Fue maravilloso y la pasamos increíble…”, dijo en entrevista para TVyNovelas, ahondando en los pormenores de ese encuentro entre los suyos. “Mi hijo cumplió 15 años, estuvimos muy contentos celebrando en familia y ahora les contesto porque luego dicen: ‘Es que no quiere hablar de eso’, yo hablo de todo…”, respondió simpática.

A pregunta expresa de cómo ha vivido la adolescencia de sus hijos, Aracely confesó que todo transcurre con tranquilidad. De hecho, la actriz ha aprovechado estos meses para mantenerse muy cercana a sus pequeños más allá de los asuntos laborales en los que se ocupa. “Podría parecer como difícil porque sí son momentos como que todo el mundo me dice: ‘Aguas con la adolescencia’. Pero ha estado tan tranquilo y tan bonito. Esta pandemia nos unió muchísimo. A mí me tocó estar mucho en casa con todo y que tuve esta gira de teatro que retomamos en septiembre…”, aseguró la también estrella de telenovelas.

En otro momento, Aracely habló un poco de la dinámica que suele llevar con sus hijos en casa, quienes de vez en cuando la sorprenden con su talento en la cocina, sobe todo en fechas especiales como la de su cumpleaños. “Ha sido muy hermoso poder estar con mis dos hijos cocinándoles, hasta ellos me cocinan a mí. Despertamos y nos hacemos wafles o hot cakes o cositas así, pero ellos como tenían sus clases de cocina cuando estaban chiquitos, de chef… entonces ellos saben y me dicen: ‘Mamá es tu cumpleaños y te hacemos tus wafles’. Además ellos ya están grandes. Estoy ahorita muy bien, no quiero ni batallar…”, dijo.

¿Tienen sus hijos inquietudes artísticas?

En esa charla, Aracely además compartió que suele invitar a sus hijos a algunas de sus presentaciones, luego de que se le preguntara si los niños tienen inquietudes artísticas. “Ya les dije que luego me acompañen. Me han acompañado al teatro…”, dijo, dejando ver que de esta manera ellos podrían ir familiarizándose con el medio. Recordemos que a finales de febrero, la estrella de series como La Doña y La Patrona fue cuestionada al respecto, a lo que respondió con toda claridad, aunque con un dejo de incertidumbre. “¡A lo mejor los ven actuando por ahí!”, de esta manera hizo evidente que sus pequeños también son herederos de un talento artístico, aunque al parecer tendrá que transcurrir un tiempo para saber qué sucederá.

