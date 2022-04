Danna Paola habla por primera vez de su novio Alex Hoyer: ‘No tengo 15 años para negar relaciones’

Todo comenzó en Ibiza, el verano pasado, después de ser captados muy cariñosos, la cercanía entre Danna Paola y Alex Hoyer comenzó a ser evidente, aunque optaron por vivir el principio de su relación en secreto. A casi un año de que el romance comenzara, la cantante se animó a hablar por primera vez de su novio, siguiendo los pasos de él quien, esta semana, también dio sus primeras declaraciones en torno al noviazgo con la cantante. Ahora, fue Danna quien, a su salida de la premier del musical Charlie y la Fábrica de Chocolates, una puesta de Broadway que estará una breve temporada en la Ciudad de México, se encontró con la prensa para admitir que sí, que su corazón ya tiene dueño: “El hablar también de nuestra relación de decir: ‘ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados’”, comentó provocando el revuelo de los medios.

Como nunca, Danna se mostró muy cómoda de su vida privada, pero eso sí, dejó claro que esta será la única ocasión que habla sobre el tema, pues les ha funcionado muy bien mantener su relación alejada de los reflectores, incluso, aunque Alex también acudió al estreno, no desfilaron juntos por la alfombra roja: “No tengo nada que ocultar, soy una persona que cada vez soy más real, más allegada a mí, por supuesto que cuido mi vida personal, por tener un lado privado, ¿no?”, comentó a las cámaras de Hoy. Antes de que la prensa la cuestionara sobre el tema, ella se adelantó: “Justo en estos días, porque sé que van a llegar al tema, con lo de Alex, por ejemplo, al final para mí es una persona que admiro, respeto y quiero que tengamos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y que también respeten el mío y nos respetemos mutuamente”, explicó.

Con una sonrisa que delata el gran momento que está viviendo, Danna negó que haya querido ocultar su relación con el cantante: “Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro mucho y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos”, agregó. Aunque ya admitieron su noviazgo, Danna aseguró que prefieren, por respeto al trabajo de cada uno, con mezclar la relación en este tipo de eventos: “La elección de privacidad es nuestra, porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente es muy hiriente, entonces, no es el momento para hacerlo público hacia las cámaras”.

La cantante dijo que su familia, su novio y sus amistades son un tereso que prefiere disfrutar en privado: “Para mí lo más bonito es lo que hay allá dentro, mi familia, mis amigos y es la última vez que lo voy a decir, así que también les pido mucho respeto, para él y para su carrera, de verdad, viene con algo increíble, lo admiro tanto y nos estamos apoyando mutuamente”. Sobre las opiniones sobre su relación con el cantante dijo: “Habrá gente allá afuera que opina o dice, el amor no se mide, ni en la fama, ni en el talento de nadie, yo no me junto con alguien, por su fama o por su talento, no, solamente por seres humanos y por eso me he desecho de tanta gente tóxica que sí se ha acercado por eso y hoy en día agradezco que personas en mi vida lleguen así y una persona como él, ¿qué te digo?”.

Alex también habló con la prensa

Siguiendo los pasos de su novia, el joven cantante, quien destapó el noviazgo hace unos días en Ventaneando, volvió a hablar con este programa para respaldar lo dicho por Danna y prefirió guardarse la anécdota de cómo se conocieron: “La verdad es que queremos no platicar mucho de eso, lo que les puedo decir es que tenemos una amistad súper bonito, relaciones en distintos lados, porque yo la admiro muchísimo, antes de conocerla yo ya era fan de ella, yo la admiro muchísimo”. Aseguró que disfrutan de un gran momento: “Felices y disfrutando todo el proceso, justo estamos disfrutando haciendo música juntos, estamos disfrutando lo que tenemos y cuidándolo. Para nosotros también es importante que ustedes lo sientan de esa manera, que no sientan como que queremos evadir, que queremos esconder, porque para nada es eso, simplemente es mantener una parte privada y en su momento, si decidimos compartir ciertas cosas, se van a compartir con todo el gusto, no nada más con ustedes, sino con la gente”, detalló el cantante.