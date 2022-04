Eugenio Derbez aclara la razón detrás del veto de Televisa

Si algo ha caracterizado a Eugenio Derbez además de su talento y simpatía, es sin duda la transparencia y sinceridad con las que siempre se ha conducido. El actor, quien hace poco vivió en los Oscar uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria, suele ser muy claro al expresar sus opiniones y al hablar de aquello con lo que no está de acuerdo. Con esa misma disposición y apertura, el intérprete se refirió hace poco a un aspecto relacionado con su carrera: su veto de Televisa. Luego de confirmar esta situación durante su reencuentro con el público mexicano, el también comediante ha querido hacer algunas aclaraciones para poner punto final a las falsas versiones que no tardaron en circular.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Eugenio tomó su cuenta de Twitter para hacer algunas precisiones luego de que sus palabras durante la alfombra roja de la película ¿Y cómo es él? dieran pie a algunas versiones infundadas sobre las razones que su veto por parte de Televisa. "Aclaración", escribió el actor en su tuit, el cual acompañó de un breve video. "Oigan, he estado leyendo muchas notas que me han llegado, donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca...", comentó al inicio del videoclip, exponiendo una de las afirmaciones que se han hecho en algunos medios. "Eso es falso", expresó tajante. El intérprete de 60 años explicó los argumentos que descartan dichas verisiones sobre el origen de su veto por parte de la televisora de San Ángel. "Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han vetado por eso, o sea que ese no es el motivo", aseguró en su video.

VER GALERÍA

Eugenio también se refirió a los comentarios de algunos respecto a que no esclareció los detalles sobre dicha situación con Televisa. "También dicen por ahí que no he aclarado el punto, no lo aclaré porque nadie me preguntó", expuso. "Nadie me ha preguntado, todo mundo que era porque doy entrevistas a TV Azteca, cosa que he dado toda mi vida, no, no fue por eso", reiteró. Finalmente, el actor se refirió a los motivos reales que derivaron en su veto por parte de la empresa que por muchos años fue su casa en términos profesionales, sin embargo, prefirió dejarle al público sacar las conclusiones al respecto. "La razón pues no se dice abiertamente pero creo que es más que obvia, piénsenle", concluyó.

VER GALERÍA

Eugenio sobre el veto de Televisa: 'Ya no me preocupa'

Hace unos días, Eugenio asistió a premier de ¿Y cómo es él?, película que él produjo y es protagonizada por su amigo Omar Chaparro y su exyerno Mauricio Ochmann, así como por Zuria Vega. A su paso por la alfombra roja, el actor fue cuestionado respecto a diversos temas, entre ellos su reciente triunfo en los Oscar por el premio que ganó su película CODA. En este encuentro con los medio, el intérprete hizo notar a los reporteros presrentes la ausencia de los micrófonos de Televisa. “¡Ah! mira, no está la empresa que me vetó… Pues con razón”, expresó, palabras que fueron captadas por las cámaras de Ventaneando. “Es donde naciste (como artista)”, le preguntaron, y él confirmó: “Sí, pero estoy vetado”.

La prensa insistió para conocer los pormenores de este rompimiento con la empresa en la que trabajó tantos años, sin embargo, Derbez prefirió no entrara en detalles. No obstante, aseguró que esta situación no es algo que le quite el sueño. “No, ay por Dios (no me duele). Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, expresó cuando un reportero comentara que mientrás él era vetado por la televisora de San Ángel, él se encontraba en los Oscars.

VER GALERÍA