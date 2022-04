El cariñoso mensaje de Maite Perroni a su novio por su ingreso a Tv Azteca: ‘Me siento muy orgullosa de ti’

Desde que Maite Perroni y Andrés Tovar hicieron pública su relación, no han parado de intercambiar cariñosos mensajes en redes sociales donde, esta tarde, la actriz se mostró muy orgullosa del productor quien acaba de ingresar a las filas de Tv Azteca de la mano de Rocío Sánchez Azuara. A través de Instagram, el novio de la actriz se despidió de Imagen Tv y de sus colaboradores en los tres programas que realizó para la televisora a quienes agradeció por formar parte de su historia profesional. Feliz por el nuevo logro de Andrés, Maite aprovechó expresarle su admiración de manera pública.

Con una imagen con los logotipos de Sale el Sol, De Pisa y Corre y Eros y nosotros, el productor escribió: “Infinitas gracias a Dios, a Imagen Televisión por permitirme crear y producir cerca de 6,000 horas en vivo, con estos maravillosos programas al servicio de la sociedad junto al gran equipo de producción, conductores, colaboradores y staff. A todos los artistas e invitados especiales y principalmente al público que recibió estos programas con tanto cariño por la calidad, conciencia social, trabajo duro y amor con los que fueron hechos. ¡Abrazos fuertes! Bendiciones”, se lee en el feed de Andrés Tovar donde Luz María Zetina, Maki, Alexis Ayala y Omar Chaparro le desearon lo mejor en su nueva etapa.

En la lista de felicitaciones, Andrés Tovar recibió una muy especial, se trata de la que le dedicó Maite Perroni quien le escribió: “Te admiro tanto @atovarp. Felicidades por todo lo que has creado, por lo que has construido, por tu talento, por tu sensibilidad, por tus logros, porque con tu inteligencia, dedicación, entrega y el gran equipo que han formado cada una de las personas que son parte de esta historia, has logrado lo que nadie. Mereces cada cm del éxito que tienes, todo lo que has hecho hasta el día de hoy es materializado mi amor. Me siento muy orgullosa de ti, muy feliz por ti y honrada de poder aprender de ti. Te amo mi vida, sigue brillando y construyendo con amor. Tu luz ilumina el mundo”, conmovido por las palabras de su novia, Andrés le respondió: “Mil gracias, amor de mi vida, por tu apoyo incondicional, vamos juntos por mucho más”.

Su bienvenida a TV Azteca

A la par que se despedía de Imagen Tv, esta mañana, Andrés Tovar visitó el foro de Venga la Alegría, el matutino de la televisora del Ajusco, un recorrido que realizó de la mano de Sandra Smester, Directora de Contenido y Distribución de Tv Azteca, quien compartió varias historias del momento en el que el exproductor de Sale el Sol conoció el foro de la producción que fue su competencia. A su llegada, Andrés fue recibido con un fuerte abrazo de Dio Lluberes quien actualmente comanda el matutino. En una de las historias se escucha como bromean con la posibilidad de que Tovar ocupe su lugar: “El futuro productor de Venga la Alegría”, alguien comenta mientras Dio le dice: “Aquí le voy a presentar su nuevo foro”, entre risas Andrés dijo en tono de broma: “Gracias, ¿la silla?, ¿dónde está la silla?”.

Fue la semana pasada cuando, Ana María Alvarado, colaboradora de Sale el Sol dio de conocer en su canal de Youtube la salida de Andrés Tovar de Sale el Sol, comentó que el productor dejaba las filas de Imagen Tv para unirse a Tv Azteca: “Nos enteramos que nuestro productor Andrés Tovar también deja la producción de Sale el Sol y lo que tenía en Imagen que era De pisa y corre, en la mañana con Poncho Vera y Pamela Cerdeira. Deja todo en manos de Ale Luc y de Memo Rosales que ahora serán los que están al frente”, comentó la periodista de espectáculos quien deseó lo mejor a Andrés a quien consideró un gran amigo.