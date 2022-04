Alejandro Speitzer y Shannon de Lima captados in fraganti en el aeropuerto, ¿qué dijo el actor?

Después de que las imágenes de Alejandro Speitzer y Shannon de Lima disfrutando juntos del festival de música Pa'l Norte se hicieron virales, ahora, el actor y la modelo fueron captados muy cariñosos en el aeropuerto de la Ciudad de Monterrey cuando dejaban la ciudad. Durante la emisión de Ventaneando se hicieron públicas varias imágenes de ambos muy cariñosos, mientras hacían el check in. Antes de que descubrieran que estaban siendo grabados, intercambiaron varias muestras de cariño, él la abrazaba por la espalda mientras esperaban pacientes su turno; sin embargo, cuando notaron que la prensa los había captado cambiaron un poco la actitud, pero se mantuvieron juntos, incluso, fueron abordados al mismo tiempo por la reportera de la emisión comandada por Pati Chapoy.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siempre hermético con los detalles de su vida privada, Alex se negó a dar detalles de la relación que está comenzando con el exesposa de Marc Anthony: “Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así”, comentó el actor quien en todo momento se mostró incómodo al ser perseguido por la reportera quien se disculpó por abordarlos de esa manera: “Yo sé que es súper incómodo el momento”, comentó la corresponsal de Ventaneando, a lo que el actor respondió: “No, no lo sabes, ojalá que también salga en la nota que llevas grabándonos como una hora, de verdad te lo pido, ya está, gracias por la curiosidad”, dijo con el afán de terminar la entrevista.

VER GALERÍA

Ante la insistencia de la reportera, Alex se detuvo y explicó por qué no daría declaraciones relacionadas con su acompañante: “Escúchame, te estoy contestando, gracias por la curiosidad, nunca les he contado nada personal y llevas una hora grabándonos, una hora sin parar”, expresó en ese sentido, la reportera reveló que, debido al festival de música, los medios se encontraban de guardia cubriendo a varios artistas: “Realmente estoy esperando a alguien más”, dijo. Tras escuchar el argumento, más tranquilo, Alex comentó: “Bueno, te he visto ahí y no has parado, de cualquier forma, gracias”.

Durante esta breve charla, Shannon de Lima, quien en todo momento se mantuvo al lado del actor también fue cuestionada, pero no por asuntos personales, únicamente, le preguntó qué le había parecido Monterrey: “Me encantó”, respondió la venezolana. Sobre a qué bandas fueron a ver, Alex respondió: “A varios, Hombres G, varios ahí, varios amigos”, con el objetivo de terminar con la conversación, Shannon le pidió a la reportera que terminara la entrevista e hizo evidente que ya había tenía las imágenes juntos: “Ya tienes lo que deseabas. Amor ya”, finalizó la modelo quien, en el pasado, también sostuvo una relación amorosa con el futbolista James Rodríguez.

VER GALERÍA

Alex presume a Shannon en redes

Hace unas horas, luego de que Ventaneando hiciera públicas las cariñosas imágenes de ambos, Alex utilizó su cuenta de Instagram para compartir la primera historia al lado de Shannon, el actor utilizó un video del comentado festival musical sobre el que escribió: “Lo que uno se encuentra”, haciendo referencia a la compañía de Shannon en Monterrey. Aunque en esta publicación Alex insinúa que coincidieron en este evento, lo cierto es que testigos documentaron la llegada del actor y la modelo a Pa'l Norte donde estuvieron todo el festival juntos, sin contar que regresaron en el mismo avión de la Sultana del Norte.