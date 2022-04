Maite Perroni al hablar de su noviazgo: 'Dejemos que las cosas fluyan'

Si algo tiene feliz a Maite Perroni es la estabilidad que prevalece en su vida en este instante, pues a la par de que en lo profesional se encuentra entusiasmada por sus proyectos, -tras el reciente estreno de la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo-, en lo personal todo parece marchar muy bien. Precisamente, la actriz disfruta de su noviazgo con el productor televisivo Andrés Tovar, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de estos meses, en los que además han preferido llevar el tema de su relación sentimental de manera privada. Lo cierto es que en algunas ocasiones la intérprete ha compartido algunos detalles de su romance, por lo que una vez más se sinceró sobre cómo va todo en esta etapa que ha sido de muchos cambios para ella.

Maite fue puntual y concreta al referirse a su noviazgo con Andrés, situación que confirmó en octubre de 2021 tras varios meses de incertidumbre. “(Estamos) muy bien. Disfrutando el día a día…”, declaró la estrella en una entrevista concedida a People En Español. En ese espacio, la ex RBD también destacó que parte de estas satisfacciones es permanecer enfocados en sus respectivos proyectos y muy cercanos a sus familias, algo que han podido conseguir durante este tiempo, en el que además las muestras de cariño parecen inagotables, como ocurrió a finales de enero pasado, cuando el productor celebró su cumpleaños 41 con una especial dedicatoria a Perroni, ilustrando el momento con una foto de los dos dándose un beso.

Al ser cuestionada sobre sus planes a futuro con Andrés y de cómo se siente junto a su pareja, Maite enfatizó en la importancia de vivir el presente, una manera de pensar que le ha permitido valorar cada uno de los instantes por los que transita su vida, en especial ahora, tras un periodo en que la pandemia tocó la vida de millones de personas alrededor del mundo, circunstancia en que la intérprete ha reflexionado. “Creo que la pandemia nos ha dejado a todos como enseñanza que debemos disfrutar el presente y dejar a un lado estar pensando en el futuro porque no tenemos un control sobre eso…”, afirmó. “Dejemos que las cosas fluyan, que tomen su rumbo y encarguémonos de disfrutar el presente porque hasta se nos olvida que muchas veces lo que hoy estamos viviendo es eso que hace unos años soñábamos…”, confesó.

¿Qué ha dicho Andrés de Maite?

Como pocas veces, Andrés Tovar compartió en enero pasado algunos detalles de su relación con Maite, un instante que aprovechó para hablar del cariño que tiene por la ex RBD, a quien conoce de hace varios años. “Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida, definitivamente, no lo digo de dientes para afuera, lo digo en vivo, para que no haya edición…”, dijo en una conversación con el motivador Odín Dupeyrón, quien fue parte de los festejos por su cumpleaños que le organizaron en el foro del programa matutino Sale El Sol.

Andrés además quiso hablar de cómo a raíz de una amistad de años surgió la confianza entre ambos, pues tiempo después lograron coincidir no solo cuando ambos vivían en la ciudad de Nueva York, sino también en lo personal al lidiar al mismo tiempo con una ruptura. “Nos conectó mucho más, porque conocer a alguien desde la herida te hace conocerte desde otro lado. También como amigos te hace conocer una parte mucho más sincera, no hay poses. Hoy por hoy soy el hombre más feliz, honro, valoro y venero todas las relaciones que tuve anteriormente, por supuesto, agradezco, pero definitivamente ella es la mujer más hermosa”, comentó.

