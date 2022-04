¡Qué grande está! Natalia Téllez causa revuelo con el nuevo posado al lado de su bebé

Fue a finales de enero cuando Natalia Téllez sorprendió a sus seguidores de Instagram con el anuncio de que ya había debutado en el papel de mamá con el nacimiento de su hija Emilia. Aunque ha compartido varias fotos al lado de la bebé, hasta el momento, la conductora de Netas Divinas ha optado por no publicar el rostro de la niña, pero sí ha dejado ver lo mucho que ha crecido en estos dos meses de vida. Hace unas horas, la presentadora utilizó su cuenta de Instagram para compartir el nuevo posado al lado de Emilia con quien protagonizó una linda imagen en la que ella aparecía muy sonriente mirando a la cámara, mientras cargaba a la bebé.

“Ella y yo”, fue la frase que Natalia eligió para publicar esta foto en la que ella parece con un maxivestido rosa y la bebé, con un pañalero azul y un pantalón rosa con estampado de estrellas, según dio a conocer Téllez fue Antonio Zabala, el papá de Emilia, quien se encargó del outfit de la niña: “Mi stylist: @Zaabs”, escribió la presentadora en la describió en la descripción Natalia. La presentadora dio a conocer que en esta salida estuvo acompañada de dos amigos, Rodrigo Nava y Ari Wilhelm quien le organizó su primer baby shower, luego de que dio a conocer que estaba en la dulce espera de Emilia, esta festividad tuvo un toque muy especial pues fue en las playas de california.

Fue a principios de marzo que Natalia Téllez regresó a Netas Divinas, luego de su incapacidad por maternidad. Desde que retomó su lugar como conductora, la hemos visto compartir varias anécdotas de su nueva labor como mamá, de hecho, dio a conocer cómo es que hace para manejar las emociones del post-parto: “Estoy haciendo un ejercicio como para frenar todo esto me hago responsable, ¿cómo?, estoy en una terapia en la que me dijeron, busca un lugar seguro, una silla, un lugar que sea cómodo. Discutes, porque quieres que el otro lo resuelva, entonces les voy a decir la técnica, en vez de decirle al otro, te vas a tu lugar seguro e intentas quedarte ahí hasta que mentalmente estés ahí y trates de resolverlo como quieras y como puedas, gritando, escribiendo”, contó.

Durante años Natalia Téllez disfrutó de la soltería, de su independencia, una situación que, por momentos, sería el eje rector de su vida; sin embargo, cuando comenzó su relación con Antonio Zavala todo cambió y decidió hacer realidad su sueño de tener una familia: “Yo siento que yo estuve mucho tiempo sola, mucho, mucho tiempo y yo pensé que mi vida iba a ser así y yo salía con gente, tenía mi depa, mi perro, mi chamba, la verdad es que si disfrutaba mi soledad, pero ahora es la primera vez que estoy viviendo del otro lado que es estar en familia, entonces, ya extraño la soledad, no, no es cierto, solo que lo viví como al revés y ahorita como que me estoy acoplando a hacer equipo, tener una familia, compartir, horarios, leche”, contó a sus compañeras de emisión.

Emilia, la consentida de toda la familia

Aunque Natalia vive únicamente con su pareja y papá de su hija Antonio Zabala, en la familia hay otro integrante que está disfrutando muy de cerca a Emilia, se trata de Guillermo Téllez, padre de la conductora a quien hemos visto feliz desempeñando su labor de abuelo con la niña quien lo tiene encantado. A través de Instagram, Natalia ha posteado varias imágenes de su papá quien fue de los más entusiasmados cuando se enteró que la bebé venía en camino: “Cuando le dije a mi papá: ‘Vas a hacer abuelo’, en lugar de sonreír, llorar o algo, como que su cachete le empezó a temblar. Ya después le veía los ojos, de por sí los ojos de mi papá son muy expresivos, muy luminosos, los veía vidriosos. Me llama y me dice: ‘Natalita, ¿sabes qué sueño yo?, que abrazo a un niño, a un bebé’. Está muy emocionado, ya compró la cuna”, contó la conductora en Netas Divinas antes del nacimiento de su hija.