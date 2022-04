Alessandra Rosaldo revela la verdadera razón por la que no fue a los Oscar con Eugenio Derbez Aunque se había dicho que fue su concierto en Puebla, la noche anterior, hubo otro factor que le impidió acudir

Con el regreso del 90’s Pop Tour, Alessandra Rosaldo ha tenido su agenda de trabajo llena y ha estado viajando entre Los Ángeles y la Ciudad de México, durante uno de sus pasos por el aeropuerto la cantante reveló a Ventaneando la verdadera razón por la cual no acompañó a Eugenio Derbez a los Oscar. Si bien la presentación que tuvo en Puebla, complicó su asistencia, hubiera hecho hasta lo imposible por llegar, sin embargo, no contaba con boleto. Según platicó, debido a que la producción de CODA era amplia Eugenio no pudo conseguir una entrada para ella, así que decidieron que sería mejor que ella disfrutara de la gala desde nuestro país en compañía de Aitana, su hija, quien tuvo la fortuna de ver a su papá subir al escenario del Teatro Dolby para recibir el Oscar a Mejor Película.

A pesar de sus compromisos de trabajo, Alessandra estaba dispuesta a organizar todo para desfilar con Eugenio sobre la alfombra roja; sin embargo, no hubo forma de conseguirle un boleto: “Estaba complicada la logística, pero además de todo, los boletos estaban muy contados, entonces, no había boleto para mí. Yo hubiera hecho todo lo humanamente posible, hubiera movido cielo, mar y tierra obviamente por estar ahí con él, pero además, ese fin de semana tuvimos dos conciertos de 90’s Pop Tours, estuvimos en Puebla la noche anterior, estuvo muy complicado y a la mera hora cuando vimos que no iba a ser posible le dije: ‘No pasa nada’”, explicó la cantante quien mostró su reacción al Oscar en sus redes sociales.

Desde México, Alessandra y Aitana se convirtieron en la mejor porra del actor quien, tras la premiación disfrutó del after party en compañía de uno de sus hijos: “Vadhir estaba allá, pero también él (Eugenio) venía al día siguiente para acá otra vez, porque está filmando en México, entonces, no valía mucho la pena, entonces le dije: 'Sabes qué, prefiero verlo con Aitana, prefiero que las dos te veamos juntas y ya luego nos vemos acá en México'”. A través de Instagram, Alessandra compartió un clip de su reacción al ver a Eugenio recibiendo el Oscar con el resto del elenco de CODA, en el video se aprecia la emoción, tanto de Alessandra, como de Aitana que no daba crédito de lo que estaba ocurriendo.

La vocalista de Sentidos Opuestos aseguró que ella ya intuía que CODA sería la gran ganadora de la noche: “Aitana se tapaba las orejas así que, me va a dejar sorda mi mamá, sí, ¿cómo no?, imagínate, obviamente, yo deseaba con todo mi corazón que sucediera y yo ya lo había visto en mi cabeza y uno nunca sabe, entonces, sí fue un momento maravilloso, mágico”. Alessandra también fue cuestionada sobre el polémico momento de Will Smith en la ceremonia de los Oscar y bromeó sobre el hecho de que Eugenio ha sido testigos de dos eventos similares frente a las cámaras, recordando el altercado en el que se vio envuelto Eduardo Yáñez hace unos años: “Así es, en uno estaba yo también, qué cosa tan fuerte, espero que ya no le toquen más cachetadas y sí más premios”, dijo.

Alessandra, orgullosa del trabajo de Eugenio

Desde que comenzaron su relación amorosa, Alessandra Rosaldo se ha convertido en el apoyo incondicional del comediante con quien vivió su transición de México a Hollywood, siendo pieza clave en el éxito del cineasta. En ese sentido, luego de que se anunció CODA como la gran ganadora de la noche, la cantante le dedicó un lindo mensaje a su esposo: “Un pedazo de mi corazón está roto por no haber estado ahí, contigo en ese momento, pero he de decir que fue hermosos vivirlo con Aitana y juntas aplaudirte, celebrarte y verte brillar en ese escenario. Te amamos con toda el alma y estamos inmensamente orgullosas de ti. ¡Felicidades mi amor!”, le escribió Alessandra a Eugenio.