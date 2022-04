Renata Notni y Diego Boneta disfrutan de una romántica escapada

Fue hace justo un año cuando los rumores del romance entre Renata Notni y Diego Boneta tomaron fuerza, luego de ser captados disfrutando de unas vacaciones en Oaxaca, un destino que se convirtió en uno de los primeros de la larga lista de lugares que han visitado juntos, entre los que destacan Mykonos, París, Madrid, por mencionar algunos. Ahora que su relación es pública la pareja se da vuelo disfrutando juntos de sitios increíbles como lo hicieron este fin de semana que aprovecharon que ambos tenían su agenda laboral libre para ir a uno de los espectaculares lagos de California, estado que se ha convertido en su segunda casa pues, gran parte del tiempo la pasan en Los Ángeles.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Diego utilizó sus historias para compartir un poco de la divertida escapada a la naturaleza que realizó de la mano de Renata Notni y Akila, la mascota del actor, una perrita Pastor Alemán que es tan famosa como su dueño y además de comerciales de televisión, cuenta con más de 36 mil seguidores en Instagram. El protagonista de Luis Miguel, La Serie posteó dos imágenes, una en la que aparece al lado de Renata, en la que utilizaron como telón de fondo la espectacular vista del lago, el también cantante acompañó esta imagen de un emoji de corazón. En esta instantánea, aparecen ambos actores utilizando unas gafas de sol, por su parte, Diego también agregó un sombrero a su outfit para darle un toque country.

VER GALERÍA

En la otra foto, aparece Renata lista para lanzarle un juguete a Akila: “My girls”, escribió el actor sobre esta imagen donde vemos que la mascota de Diego ya es muy cercana a su novia. La semana pasada, la pareja ofreció por primera ocasión una entrevista conjunta durante su paso sobre la alfombra roja de un evento realizado en Hollywood en honor a Nicole Kidman. Durante este evento, la pareja habló de cómo hacen funcionar su relación cuando ambos están atravesando por uno de sus mejores momentos en su carrera como actor: “Siempre que se quiere, se encuentran momentos para poder estar juntos, lo que estamos haciendo ahorita”, comentó la actriz a Ventaneando.

Por su parte, Diego también reveló cómo han hecho que su relación funcione a pesar del éxito de los dos: “Creo que lo importante es poder ser cómplices en todo sentido. Hacer estas cosas juntos y también poder hacer una vida separada”, explicó. Renata reconoció que se encuentra en un gran momento de su vida en todos los sentidos: “Lo que se ve no se juzga, ¿qué te digo?, estoy muy contenta, pasando por una muy buena etapa en mi vida, tanto profesional, como personalmente”, dijo Renata quien, en febrero pasado, disfrutó de una visita a Disneylandia con su novio y la familia Boneta con quien se lleva de maravilla.

VER GALERÍA

¿Tienen planes de boda?

Como toda pareja enamorada, Renata y Diego sí han hablado sobre formalizar su relación, pero están seguros de que este plan no es a corto plazo: “Claro que me veo casada y llegando al altar, no todavía, cuando tenga que ser, en el momento en el que tenga que ser, hoy por hoy, estoy enfocada en otras cosas, pero claro que sí, en algunos años, por supuesto que sí”, comentó la actriz hace unos meses a Ventaneando, en una entrevista en la que no descartó trabajar al lado de Diego en algún momento: “La verdad nunca lo había pensado, él está muy ocupado en su carrera, yo también estoy muy ocupada, pero si en algún momento se da de una forma natural, ¿por qué no?”, declaró.