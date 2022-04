Raúl Araiza, emocionado por el nuevo logro profesional de su hija: ‘Felicidades por darme este orgullo’

En este momento de su vida, Raúl Araiza está completamente dedicado al amor familiar, luego de su ruptura con la actriz Margarita Vega, el conductor de Hoy se ha refugiado en los suyos en su regreso a la soltería. En ese sentido, se encuentra dedicado a su papel de papá de Camila y Roberta quienes, aunque ya son independientes, continúan siendo muy cercanas al presentador quien ayer festejó con la menor un importante logro profesional, luego de que la joven se graduó como chef de repostería en el instituto Le Cordon Bleu México City. Emocionado de poder celebrar con su hija este día, el también actor le dedicó un lindo mensaje a la joven en redes sociales, donde compartió que consintió a la graduada con una comida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una imagen en la que aparece besando la mano de Roberta, el conductor escribió: “Amor de mi vida. Cada día me sorprendes más con tu madurez, ¡Felicidades por darme este orgullo ¡Chef de repostería! Te amo”, aunque no aparece en la instantánea sabemos que en este importante festejo también estuvo presenten Fernanda Rodríguez quien, aparentemente fue quien captó la foto del Negro con su hija, pues etiquetó a su exesposa en este post donde varias amistades del conductor como Andrea Legarreta, Andrea Rodríguez y Shanik Berman felicitaron a Roberta por la conclusión de sus estudios en repostería: “¡Bellezas!”, escribió Andrea Legarreta.

VER GALERÍA

Fue el año pasado cuando Raúl Araiza mostró un poco de la gran relación que tiene con su hija Roberta quien debutó en televisión durante una de las cápsulas que los presentadores de Hoy realizaron cuando comenzó la pandemia y la instrucción era quedarse en casa. En una de sus participaciones, El Negro invitó a Roberta quien compartió con la audiencia sus conocimientos para hacer Tik Toks: “Ahora sí llegó mi primer Tik Tok, hay categorías y hay una en la que se burlan mucho de los papás y yo estoy a favor de los papás. Invité a una experta, Robertita, ¿cómo estás? Gracias por compartir conmigo por primera vez, qué bueno que te dignaste, ¿verdad?”, dijo el conductor para presentar a su hija quien mostró el talento que tiene como bailarina y creadora de contenido en esta red social.

De acuerdo con el propio Raúl, tiene una conexión muy especial con su hija Roberta quien, asegura, pose una personalidad muy parecida a la de él, así lo confesó en entrevista en el programa Hoy, donde habló de las personalidades de sus hijas: “Las amo por igual, pero son dos polos opuestos, a Camila la he protegido más, porque he sentido que necesitaba más de protección, no obstante que hoy tengo más problemas por la diferencia de ópticas del mundo. Roberta es más yo, Roberta es más mundana, vamos a decirlo así, no es tan profunda, es comodina, ella con tal de darme el avión me dice: ‘Sí papá, sí te amo’, ella me da el avión y sabe que tiene todo conmigo, pero las amo a las dos, la verdad”, contó el conductor.

VER GALERÍA

Ser padre, su mejor papel

El conductor reveló en Miembros al Aire que la paternidad le cambió la vida por completo y que es este rol su favorito en la vida: “Creo que lo que mejor he sido es ser padre, mi esfuerzo más grande es educar a estar niñas, ya son unas mujeres, creo que son dos chavitas de bien, con mundo, con clase, educadas y ya están sueltas, ya son balón suelto, también soy buen amigo, pero soy mejor padre”. El conductor confesó que ha tratado de estar presente cuando sus hijas más lo han necesitado: “Ha sido el tesoro más grande que me ha podido dar Dios, ser papá, he sido un buen padre, no sólo un buen proveedor, sino que he estado en todos los momentos de ellas, en las dudas, en la rebeldía, en sus crisis, en apoyarlas cuando las he tenido que apoyar, he hablado de todo con ellas”, agregó.