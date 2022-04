¡Cuánto han crecido los mellizos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar!

Desde que Claudia Álvarez y Billy Rovzar dieron la bienvenida a sus mellizos, Clío y Billy, los orgullosos papás han dado vistazos de los instantes más especiales junto a sus bebés, como el de su salida del hospital hasta el tierno posado que la actriz hizo con los pequeñitos en febrero pasado, días después de que cumplieran un mes de nacidos. Y no solo eso, pues la intérprete suele compartir a través de sus redes sociales cómo vive esta etapa entregada de lleno a la maternidad, en la que poco a poco, y trabajando en equipo con su esposo, han logrado que todo marche sin contratiempos. Para no perder la costumbre, la protagonista de telenovelas como Vencer el Desamor dio una reciente sorpresa a sus fanáticos, tras revelar una fotografía en la que se puede ver a los niños y lo mucho que han crecido.

Ilusionada, Claudia tomó su cuenta de Instagram para presumir una de las fotos que ha sido la sensación entre sus fanáticos. En esta postal se aprecian con claridad las caritas de Clío y Billy, quien por cierto regala un espontáneo gesto a la cámara al ser captado sacando la lengua. Fue tanta la ternura que despertó en la actriz esta imagen que agregó al pie de la misma un breve y simpático comentario, dejando ver un poco de lo complejo que en ocasiones suele ser estar al cuidado de mellizos. “Y sí, a veces los confundo. Clío y Billy. Toda la vida, todos los días. Mellizos”, dijo la también estrella de teatro y cine, que poco a poco retoma su vida social, según dejó ver este fin de semana al hacer algunas publicaciones de su asistencia al bautizo de la bebé de una de sus amigas.

La fotografía de los mellizos acaparó toda la atención desde el primer instante, pues se aprecia lo mucho que han crecido desde su llegada el pasado 21 de enero, un nacimiento prematuro pero que afortunadamente pudo ser llevado con el mayor de los cuidados gracias al trabajo y dedicación de los médicos de Claudia. Por supuesto, la reacción de los usuarios fue inmediata, incluida la de varios de sus amigos famosos, como Marimar Vega, Sofía Rivera Torres, Alessandra Rosaldo, Fernanda Castillo, El Güero Franco, Irina Baeva o Tania Ruiz, tan solo por mencionar a algunos, quienes regalaron un “me gusta” a la mamá de tres.

¿Cómo ha reaccionado Kira con la llegada de sus hermanitos?

Para Claudia no solo es importante permanecer junto a sus mellizos todo el tiempo, pues además ha sabido organizarse junto con Billy para seguir brindando todo el amor y espacio necesario a su pequeña Kira. Como suele ocurrir en cualquier familia, la niña también ha asumido la llegada de sus hermanitos con el paso de los días, algo de lo que la intérprete ha habado con anterioridad. “Nos dividimos como en 20, luego con Kira que también es importante darle su espacio, para que se vaya integrando los con babys, porque para ella no ha sido fácil, bueno yo creo que para ninguna hermana mayor es fácil la llegada de sus hermanitos. ¿Quién soy yo para contarles?, pero celos, normales, pero ya lo esperábamos y estamos trabajando en ello, ya poco a poco se enoja menos cuando los cargo”, contó a través de sus redes.

En otro instante, Claudia ha confesado cómo logra el equilibrio al desempeñar su faceta en la maternidad, un aprendizaje que le ha servido para seguir adelante y que pudo asimilar con el nacimiento de Kira. “Quitándome culpas. Con Kira me costó muchísimo trabajo, con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer, o quería ver la tele o quería hacer algo, era como: ‘¿Cómo voy a hacer eso? Yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo si no, no soy buena mamá’, error…”, aseguró.

