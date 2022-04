A unos meses de la cirugía en su dedo, Grettell Valdez cuenta que se someterá a quimioterapia

En enero pasado, Grettell Valdez se sometió a una cirugía en el dedo para remover una verruga ocasionada por un virus. Con la mejor actitud, asumió la situación enfocada de lleno en su tratamiento, evitando así cualquier complicación a futuro. Recordemos que cinco años atrás en esa parte del cuerpo le fue detectado cáncer y por fortuna sus médicos lograron erradicarlo, según compartió en su momento. A unos meses de su reciente operación, la actriz continúa tomando las medidas pertinentes, sin dejar de poner al tanto a sus seguidores, a quienes ha dado una reciente actualización de cómo marchan las cosas, explicando un poco del procedimiento que deberá seguir según los especialistas.

Tan abierta como siempre al hablar del tema, Grettell respondió algunas preguntas a través de sus redes sociales, espacio en el que a lo largo de estos meses ha dado detalles de esta circunstancia de salud. “Mi dedo cada vez va mejor. La vedad es que estuve en muy buenas manos, mi cirujano hizo maravillas…”, dijo la intérprete de telenovelas como Lo Que la Vida Me Robó o Buscando a Frida. Por supuesto, también reveló parte de lo que ocurre con su tratamiento, el cual sigue puntualmente bajo la instrucción de sus doctores. “Ya casi no me duele, ya me hicieron mi primera radiación, van a ser tres y después empiezo mi quimioterapia…”, dijo la estrella.

Durante este tiempo, Grettell además ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos, entre ellos el de su expareja y padre de su hijo Santino, Patricio Borghetti, así como de sus fanáticos que le han hecho llegar mensajes con buenos deseos. Motivada por la manera en que han marchado las cosas, ha hablado de lo que ocurre con el padecimiento, el cual se debe a la presencia de un virus. “Hace verrugas y esas verrugas debutan a cáncer”, explicó en su reciente charla con sus fans. Anteriormente, relató que tras realizarse una biopsia lograron tener certeza de lo que pasaba, algo que le permitió sentirse más tranquila pues se pudo actuar con toda inmediatez.

¿Cómo se originó el problema de salud en su dedo?

Grettell se sinceró meses atrás sobre esta situación, explicando em primera instancia cuál es la solución que le dieron sus médicos. “Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”, explicó en un video a través de su canal en YouTube. En esa misma publicación, la intérprete contó cómo se originó el problema. “Importante, ¿cómo fue que sucedió esto?, un manicure, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén estilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, dijo.

Para evitar cualquier especulación, Grettell desmintió las versiones de que su dedo fue amputado, por lo que detalló cómo se realizó este procedimiento que resultó exitoso. “Ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora, pero como tengo el mejor cirujano del mundo, jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces quedó magnífico. Estas pruebas que te pone Dios en la vida hay que tomarlas con mucha fortaleza y la verdad es que yo estoy muy bendecida, porque tengo gente a mi lado muy valiosa”, reconoció.

