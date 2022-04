Jimena Pérez, conmovida por el gesto de amor y empatía que recibió su hijo Iñaki en el colegio

Este verano se cumplirán 3 años de que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento decidieron mudarse a Madrid con sus dos hijos: Iker e Iñaki. La decisión de la pareja no fue tomada a la ligera, después de estudiar todas sus opciones decidieron que España era el país ideal para que su hijo menor recibiera las terapias indicadas para tratar el Trastorno del neurodesarrollo que padece. Desde su arribo a aquel país, la familia centró sus energías en apoyar a Iñaki quien, gracias a su dedicación y amor de todos los involucrados en su proceso, ha mostrado grandes avances y hace unas horas realizó su primera exposición frente a su clase, un momento muy conmovedor debido a la reacción de sus compañeros de colegio.

Tal como nos lo contaron, en exclusiva para ¡HOLA!, en diciembre de 2019, Iñaki va a una escuela regular en Madrid a la que acude en compañía de un terapeuta quien lo ayuda en todo momento, mientras en casa tiene el apoyo de Wasabi, el perro de servicio que está siempre al pendiente del pequeñín. Conmovida por el avance de su hijo, La Choco compartió en su cuenta de Instagram un video de la exposición donde Iñaki presentó solito a su papá, mamá, Iker y Wasabi. Por si fuera poco, el niño, apoyado por su terapeuta, también logró decir cuál era su comida favorita: Sushi, mencionó. Casi al final de la presentación, Iñaki tuvo un momento de nerviosismo en el que contó con la contención, no sólo de su terapeuta, sino de todo el salón.

Para finalizar su exposición, el profesor pidió un aplauso para Iñaki quien, de inmediato, buscó los brazos de su terapeuta quien lo contuvo abrazándolo y proporcionándole tranquilidad. Lo realmente conmovedor ocurrió cuando, ante la situación uno de sus compañeritos de Iñaki, se puso de pie y corrió a abrazarlo también, un gesto que replicaron varios compañeros: “¡No te pierdas el final del video! Lo más tierno que verás hoy. Iñaki tuvo con Fran, el terapeuta, que lo acompaña a la escuela, su primera presentación, dónde explicó lo que le gustaba y quienes somos su familia. Independientemente de aplaudirle de pie a este niño campeón por el esfuerzo tremendo de estar frente a todos e intentar expresarse, con voz bajita y chiviado (porque es importante que sepan que no les gusta ser el centro de atención, ni que le tome fotos o vídeos), me quedo con los abrazos del final de todos sus compañeros”, posteó la conductora.

Amor y empatía

Con este video, Jimena y Rafa Sarmiento quisieron resaltar lo especial que es para ellos que su hijo se desarrolle en una comunidad estudiantil que lo proteja, en ese sentido, la conductora de Ventaneando escribió: “Este momento tan espontáneo y especial nos da mucha esperanza de ver cómo los niños empiezan a crecer sabiendo que existe el autismo, lo ven con curiosidad, inocencia, naturalidad y son totalmente empáticos y cariñosos con él. Gracias, gracias. Todos los días Fran nos cuenta con quién jugó, quiénes lo cuidaron, quiénes lo acompañaron en el recreo, con quién trabajó, quiénes lo mimaron, y el corazón se hincha, crece, se desborda. Gracias a estos padres, porque con mucho amor han criado seres únicos que hoy acompañan a Iñaki y le comparten su amor”, escribió. Por último, La Choco dedicó unas palabras a su pequeño: “Gracias a mi niño por ser único, por enseñarnos que todo es posible y por elegirnos para recorrer esta vida juntos: Y no, no estoy llorando, se me metieron unos compañeritos en los ojos”.

Después de compartir con sus seguidores este conmovedor video que hizo llorar a más de uno, la pareja dio detalles de la intervención a la que se sometió su hijo quien visitó al dentista por un tema propio de su edad: “Venga Iñaki, vamos a estar bien. Tú puedes (Hoy le sacan dos muelas con sedación”, escribió el periodista como descripción de una foto de su hijo al lado de su guardián, Wasabi. A través de sus historias, Jimena informó que el niño está en perfecto estado de salud: “Este mensajito es para todas las personas que han estado pendiente de Iñaki, que nos han escrito para ver cómo salió, afortunadamente, bien ya estamos en casa, él sigue dormidito, finalmente era un procedimiento que le tenían que hacer en los dientes, pero dada su condición y la edad se tuvo que dormir, con la anestesia todo bien y él se portó como los grandes”, explicó.