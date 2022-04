El incidente por el que un integrante de Ventaneando terminó en el hospital

Con más de 26 años al aire, la producción de Ventaneando ha acumulado memorables anécdotas detrás de cámaras, pero jamás una tan angustiando como la que vivieron esta semana. Fue la propia Pati Chapoy quien durante el programa de ayer contó el que, sin duda, ha sido el incidente que más van a recordé debido a los momentos de angustia que vivieron mientras se encontraba en el comedor del foro y Linet Puente se comió una espina un instante de mucha tensión para los presentes: “La mamá, siendo de Sinaloa, le manda muy seguido pescado y mariscos”, contó la titular de la emisión quien fue testigo: “Estábamos en el comedor, Ximena Wilkins, la señora Linet Puente y su servidora”, dijo.

Pati recordó que mientras las tres comían, Linet se puso de pie y les hizo saber lo que estaba ocurriendo: “Con dificultad dijo que traía una espina en el cogote”, comentó Chapoy quien contó cómo fue que auxiliaron a la conductora: “El asunto tiene que ver con la reacción de todos. La reacción de nosotros fue increíble, Ximena lo primero que dijo fue: ‘Tranquila, respira’, le digo: ‘Sí está respirando’, pero Linet tenía una cara de tragedia, de espanto, de todo en general”, narró la periodista de espectáculos. Aunque en el instante se vivieron momentos de tensión, ya más tranquila, Pati incluso bromeó con el alboroto que la situación provocó en el foro.

Con el objetivo de auxiliar a Linet, Pati quiso ayudarla con un remedio casero: “Yo lo que aprendí de niña es que si te atragantabas era comerte un plátano o pan, entonces, pedí un plátano. El asunto es que no había ni plátano ni pan”, contó. Con el afán de atender la emergencia, Pati solicitó la ayuda de otro miembro de su producción: “A la hora que se aparece Bobby le digo: ‘¡Trae pan!’, con toda la calma me responde: ‘¿De qué?, ¿quieres pan dulce?, ¿qué pan?’ y yo gritando: ‘¡Se está muriendo Linet!’, comentó entre risas Chapoy al recordar lo alterada que estaba por ayudar a su colaboradora quien, por fortuna, recibió ayuda médica oportunidad: “Afortunadamente llega La Madrastra y se pone nerviosísima también a grito pelado: ‘¡Quiero un doctor!’”, comentó.

Por fortuna, la productora del programa arribó al comedor con ayuda: “Llega Iyari González con el doctor, bueno, el médico de aquí y la enfermera se la llevan a su consultorio, porque tenía una lámpara con la que podía ver y sacar la espina, pues no, vieron donde estaba la espina, pero no tenían cómo sacarla”. Aunque Linet fue atendida en las instalaciones de TV Azteca, el médico la canalizó a un nosocomio, debido a que no se contaba con el equipo necesario para retirar la espina: “Ahí vamos a urgencias, La Madrastra lleva a Linet, estas son las imágenes, rápidamente la canalizaron para, entre otras cosas, tranquilizarla. El médico que la atiende lo primero que le dijo era que, porque mejor no se iba a su casa y que a la mañana siguiente se la quitaban”, explicó Chapoy.

La recomendación médica

Tras el susto, Pati quiso compartir con el público, ya más tranquila y hasta bromeando con la situación que la forma en la que intentó ayudar a Linet no es correcta y explicó por qué: “Obviamente lo del plátano y el pan, por si les llega a pasar, no se lo debe de comer la persona que se está atragantando. Esto es muy serio, tradicionalmente sabíamos que si se te atora una espina en el cogote debes comer o pan o plátano, pues el médico dijo que no”, explicó. Sobre el estado de salud de Linet, Pati dijo: “Para localizarle la espina le tuvieron que hace una endoscopía”. Por fortuna, la conductora ya se encuentra bien, recuperándose en su casa, razón por la que se ausentará de la emisión estos días: “El hospital le cobró 40 mil pesos, eso sí, el médico dijo que iba a reclamar, porque no era justo lo que le habían cobrado a Linet. Yo te aseguro que aquí se lo van a pagar”, finalizó Chapoy.