'Gracias por la familia que somos', Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran 22 años de matrimonio

Ilusionados, Andrea Legarreta y Erik Rubín reciben una de las fechas más especiales en sus vidas, la de su aniversario de bodas. La pareja, cuyo sueño de formar una familia se hizo realidad con la llegada de sus hijas, Mía y Nina, cumple este 1 de abril 22 de años de casados, un camino colmado de gratas experiencias pero también de instantes complejos, según han compartido con anterioridad al tocar públicamente el tema de su matrimonio. Orgullosos de poder sortear cada obstáculo, se mantienen motivados y viviendo el presente, algo que la conductora del programa Hoy ha expresado a través de un reciente mensaje a manera de festejo por este día tan significativo, en el que reiteró a su esposo el infinito cariño que le tiene.

Transparente como suele ser con sus fanáticos, Andrea abrió su corazón en redes para poner en alto el recuerdo de su enlace matrimonial, dando muestra de la madurez con la que ella y Erik han podido construir un proyecto de vida que les ha permitido crecer en todos los sentidos. “Hace apenas 22 años. 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida. 22 años juntos contra viento y marea, conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, catando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas. Y momentos de sol y arcoíris. 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar…”, escribió Legarreta en las primeras líneas de su publicación.

Para hacer más emotivo este detalle, Andrea ilustró sus palabras con un álbum de fotos del día de su boda, celebración que tuvo como locación el puerto de Acapulco, uno de los sitios preferidos para la pareja. En las postales se les aprecia a ambos enteramente enamorados, cercanos, sonrientes y luciendo su impecable atuendo de novios. Llena de inspiración, la presentadora continuó, haciendo un balance de cómo asume el presente junto Erik. “Hoy, después de haber dicho sí hace 22 años se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos. Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles. Me siento tan agradecida con Dios y la vida por coincidir…”.

Andrea a Erik: ‘Te amo siempre’

En el festejo por sus 22 años de casados, Andrea también expresó a Erik lo grato que ha sido para ella contar con su apoyo, convertidos en los mejores cómplices a lo largo de este tiempo. “Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido. Gracias amor por estos 22. Gracias por la familia que somos. Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que somos…”, dijo. “Mi peloncito lindo. Sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida. Gracias por ser mi amor. Te amo siempre. Nos amo siempre. Dios nos siga bendiciendo. Felices 22, amorcito @erikrubinoficial”. Del mismo modo, Erik respondió al mensaje de Andrea, compartiendo algunas fotos junto a ella en la playa. "Feliz aniversario hermosa @andrealegarreta. A tu lado la vida es más sabrosa. Te amo profundamente".

Por supuesto, Andrea recibió la felicitación de sus compañeros del programa televisivo Hoy, espacio en el que la conductora se tomó un instante para hablar de cómo vive esta etapa, aprovechando para dar su sincera opinión sobre el amor. “El amor sí es perfecto, pero los seres humanos no lo somos. Entonces cuando descubres que a pesar de las situaciones complicadas, dolorosas y que hay momentos hermosos y hay piedritas en el camino… cuando te das cuenta de que van andando en el mismo camino juntos y que el amor es lo que los une y que vale la pena seguir pues no puedes tirar todo eso a la basura… Sí decirle a la gente que se ama y que cree en el amor que vale la pena luchar por él…”, confesó.

