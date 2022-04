Como pocas veces, Renata Notni y Diego Boneta hablan juntos con la prensa de su relación

Fue hace un año cuando los rumores de que Renata Notni y Diego Boneta eran más que amigos tomaron fuerza, información que meses después confirmaron los propios actores quienes, ahora, son una de las parejas consentidas del público. Aunque ambos tienen una agenda de trabajo llena, hacen funcionar su relación compartiendo tiempo de calidad, tal como lo explicó el protagonista de Luis Miguel, La Serie, durante su último encuentro con la prensa, en un evento realizado en Hollywood en honor a Nicole Kidman, al que acudió de la mano de su novia con quien, por primera vez, habló con los medios de comunicación. Aunque está no es la primera vez que la pareja desfila sobre una alfombra roja (donde debutaron como pareja el año pasado en Premios Platino), sí es el primer evento en el que conceden una entrevista en conjunto.

Aunque, desde que confirmaron su noviazgo en redes sociales, en septiembre pasado, hablan abiertamente de su relación, su último paso sobre una red carpet se convirtió en la primera ocasión que la pareja se encuentra con los medios de comunicación. De la mano y muy sonrientes, los novios se mostraron muy emocionados de acudir a este evento en el que coincidieron con varias estrellas de Hollywood. Como nunca, Renata reveló cómo le hacen para manejar la distancia en su relación pues, en su caso, está viviendo entre la Ciudad de México y Los Ángeles, una situación muy similar a la de su novio: “Siempre que se quiere, se encuentran momentos para poder estar juntos, lo que estamos haciendo ahorita”, declaró la actriz al programa Ventaneando.

Por primera vez, de la mano de su novia, Diego Boneta habló de la prensa cómo han hecho que su relación funcione: “Creo que lo importante es poder ser cómplices en todo sentido. Hacer estas cosas juntos y también poder hacer una vida separada”, dijo el actor quien lució muy cómodo y feliz recorriendo la alfombra roja de la mano de su guapa novia quien se veía espectacular con un ajustado vestido blanco. En octubre pasado, Renata habló, también en el programa comandado por Pati Chapoy de lo feliz que se sentía con su noviazgo: “Lo que se ve no se juzga, ¿qué te digo?, estoy muy contenta, pasando por una muy buena etapa en mi vida, tanto profesional, como personalmente”, confesó.

En aquella conversación, Renata reveló que claro que le ilusiona casarse con el actor: “Claro que me veo casada y llegando al altar, no todavía, cuando tenga que ser, en el momento en el que tenga que ser, hoy por hoy, estoy enfocada en otras cosas, pero claro que sí, en algunos años, por supuesto que sí”, confesó. Sobre trabajar con su novio, comentó: “La verdad nunca lo había pensado, él está muy ocupado en su carrera, yo también estoy muy ocupada, pero si en algún momento se da de una forma natural, ¿por qué no?”. Además de amor, la pareja comparte talento y actualmente se encuentran en muy buen momento profesional.

La nominación de Diego a Premios Platino

Esta mañana, Diego Boneta recibió una especial noticia durante el anuncio de los nominados a los Premios Platinos 2022 al enterarse que competirá, por su trabajo en la bioserie de El Sol, al lado de Chino Darín, Darío Grandinetti y Javier Cámara en la categoría a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. Esta no fue la única nominación que llenó de emoción al actor, pues Luis Miguel la Serie también competirá a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, al lado de proyectos de la talla de Narcos, México, El Reino (Argentina) e Isabel (Chile), será el próximo 1 de mayo que se entreguen en Madrid estos premios a lo mejor del cine y la televisión en Iberoámerica.