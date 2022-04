Sale el Sol se queda sin su productor, ¿a dónde se va el novio de Maite Perroni?

Después de que ayer por la mañana en el programa Venga la Alegría se anunciara por todo lo alto el regreso de Rocío Sánchez Azuara a TV Azteca llamó poderosamente la atención que la conductora no llegó a la televisora del Ajusco sola, lo hizo con Andrés Tovar, su productor de Rocío a tu lado, programa que tenía en Imagen Tv. Sonrientes, la conductora y el novio de Maite Perroni ingresaron a su nueva casa, pero su decisión provocó gran revuelo en redes sociales, pues además del programa de Rocío, Andrés también estaba enfrente de la emisión De pisa y corre y del matutino Sale el sol. De inmediato, las alertas sobre la permanencia de los programa que dejó no se hicieron esperar; sin embargo, a través de su canal de Youtube, El precio de la fama, Ana María Alvarado, colaboradora de Sale el sol, dio detalles de qué pasará tras la salida del productor de la televisora.

Tras su ingreso a Azteca, Rocío y Andrés posaron muy emocionados con Sandra Smester, actual Directora de Contenidos y Distribución de TVAzteca quien compartió en su cuenta de Instagram una foto al lado de quienes describió como buenos amigos. Como era de esperarse, los fans del matutino comenzaron a mostrar su preocupación por saber qué ocurrirá con el programa que se estrenó hace cinco años: “Nos enteramos que nuestro productor Andrés Tovar también deja la producción de Sale el Sol y lo que tenía en Imagen que era De pisa y corre, en la mañana con Poncho Vera y Pamela Cerdeira”, dio a conocer la periodista de espectáculos en su canal de Youtube. Alvarado confesó que ya saben quién seguirá al frente de la emisión: “Deja todo en manos de Ale Luc y de Memo Rosales que ahora serán los que están al frente”.

Ana María dio a conocer que quienes podrían quedarse al frente de la emisión ya trabajan en el programa: “Venían haciendo el programa desde hace meses, con Andrés Tovar, conocen el concepto perfectamente y seguirá corriendo el programa, hasta el día de hoy, eso es lo que sabemos, claro que todo causa un descontrol, pero es un programa que se viene trabajando desde hace 5 años. Está todo el equipo de contenido sólido”, comentó. A pesar de que el elenco de Sale el Sol no han recibido más información, la periodista confesó que sí hay mucha expectación entre sus compañeros: “Claro que a todos nos causa un poco de confusión, nos preguntamos ¿qué va a pasar?, pueden llamar a otra producción, pueden quitarnos a todos, pueden rescatarnos a algunos, eso no lo sabemos, hasta el día de hoy, lo cierto, es lo que les digo, ya anunciado por Andrés a todos nosotros”, agregó.

La periodista aprovechó este espacio para desearle lo mejor a Andrés Tovar con quien dijo sostiene una amistad: “Yo le agradezco en lo personal la oportunidad, a mí me cae muy bien, lo quiero mucho, lo considero mi amigo, deseo que le vaya muy bien, él no ha estado en TvAzteca, ya ha estado en Televisa, en algunas series, tiene su casa productora, quiere dar un paso hacia otros horizontes y se vale y le deseo lo mejor, mucha suerte”. Ana María también dio a conocer cómo fue que el productor les anunció su decisión: “No sé las fechas exactas de hasta cuándo se quedará, porque no he tenido oportunidad de verlo, pero ya platicamos con él vía mensaje. Le deseo lo mejor la verdad, así es esto y cada quien tiene que tomar decisiones conforme a lo que le convenga en su carrera y en su vida”.

El futuro de Sale el Sol

Esta mañana, luego de que TV Azteca hizo oficial el ingresó de Rocío Sánchez Azuara y Andrés Tovar a sus filas, Ana María volvió a utilizar su canal de Youtube para confirmar que el matutino continúa: “Espero continuar, sé que en su lugar Ale Luc que era la productora asociada de Sale el Sol”. La periodista aprovechó para dedicarle unas palabras a su nueva jefa: “Te lo mereces, eres una mujer trabajadora con mucho conocimiento. Suerte para todos, al final es trabajo y todos queremos trabajar, dar pasos hacia delante, mejor y se vale, así que besos a todos”, dijo. A pesar de que ya es oficial que el matutino sigue, de primer momento, el equipo sí se preocupó: “Claro que los que nos quedamos, nos quedamos un poco en la zozobra, preocupados y pensando si no habrá cambios, pero hasta el día de hoy nos anuncian que todo seguirá igual”, comentó.