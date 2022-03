Sasha Sökol reaparece tras dar su testimonio sobre la relación con Luis de Llano: ‘Lo único que hice fue contar la verdad’

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sökol tomó su cuenta de Instagram para compartir su testimonio y por primera vez dar detalles de su relación con el productor Luis de Llano, con quien mantuvo una relación en los 80, cuando ella tenía 14 años y él 39. Después del comunicado de prensa en el que denunció haber sido víctima de abuso, la integrante de Timbiriche reapareció ante los medios de comunicación con quienes sostuvo un encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México donde se dejó ver de la mano de su actual pareja, el empresario Alejandro Soberón.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En entrevista con el programa Ventaneando, Sasha reiteró que fue completamente transparente en su escrito: “Yo lo único que hice fue contar la verdad”, dijo convencida. Aunque sí habló de la situación en general, la cantante evitó responder cuestionamientos directamente ligados al productor Luis de Llano: “No quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad”, comentó. Ante su negativa, la prensa insistió y quiso saber qué opina la actriz sobre las recientes declaraciones de Cecilia Fuentes quien reveló que el productor, supuestamente, atraviesa por un momento muy complicado: “No voy a hacer comentarios, muchas gracias”, dijo tajante.

VER GALERÍA

De lo que sí quiso hablar fue la reacción de las personas a su testimonio, se dijo muy agradecida por todas las muestras de apoyo que recibió tras romper el silencio y también hizo referencia a quienes opinan diferente: “Lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo”, explicó. Sasha confió que su caso ayude a que ningún menor de edad atraviesa por una situación similar: “Mientras ese tipo de conductas sigan existiendo, se sigue normalizando algo que no es correcto no para mí, para niños y niñas en el futuro”, explicó.

Por último, la cantante habló del reciente mensaje de apoyo de Rebecca de Alba, su excompañera de reparto en la telenovela La vida en el espejo, le dedicó mostraron su completa solidaridad: “Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco el de todas las personas que sí han entendido como fue la situación”, respondió Sökol. Antes de ingresar a la sala de abordar, la prensa quiso saber si en sus planes está aceptar el apoyo de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México que ya le extendió su ayuda para denunciar por la vía legal al productor Luis de Llano: “Estoy analizando todas mis opciones. Gracias”, finalizó.

VER GALERÍA

El comunicado de Sasha

Dando lecciones de valentía, la cantante tomó sus redes sociales para dar detalles de la relación que hace más de tres décadas sostuvo con el productor cuando ella era integrante de Timbiriche y él su mánager: “Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía que, era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre: ‘La vida se vive hacía adelante, pero se entiende hacia atrás’. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo”, se lee en una parte de su comunicado.