Eiza González: 'Hay días súper difíciles para mí en un set'

Orgullosa de sus logros en Hollywood, Eiza González tiene muy presente que detrás de cada sueño conquistado existe una historia de sacrificios. Pero más allá de eso, la cotidianeidad y su trabajo en los sets de filmación también la han colocado en un punto en el que los retos parecen infinitos, tanto en los aspectos profesionales como en lo personal. Así, la actriz ha sabido abrirse paso con total madurez ante las exigencias del medio en el que se desenvuelve, plenamente consciente de su evolución y segura de que una de sus misiones más importantes es seguir aprendiendo y disfrutando de la gran oportunidad de poder dedicarse a lo que ama, a la actuación. Feliz por el reciente estreno de la película en la que participa, Ambulance, la intérprete abrió su corazón para hacer un balance de cómo ha marchado todo para ella tras haber cumplido 15 años de trayectoria.

Con toda seguridad, Eiza compartió su postura al hablar de los retos y sacrificios a los que se ha enfrentado a lo largo de todos estos años, afirmando que no existe uno que sea el más importante de todos. “No es uno, es muy difícil decir uno. Y creo que es injusto venderle a la audiencia que es uno y si pasas este reto es realmente a donde llegas. Y lo que he aprendido es que el reto más grande es poder estar abierto a nuevos retos todo el tiempo…”, confesó en entrevista para People en Español. En esa charla, la actriz confesó que incluso los retos personales suceden cuando emocionalmente las circunstancias se tornan complejas, como recientemente le ocurrió en medio de una filmación. “Hay días súper difíciles para mí en un set, que uno no se imagina cuando está viendo un proyecto que estás pasando cosas personales. Recientemente, alguien muy cercano a mí falleció mientras estaba filmando y me afectó mucho laboralmente, emocionalmente para mi trabajo y tener que salir adelante…”, explicó.

Eiza también hizo énfasis en cómo se han planteado los escenarios para ella, pues no solo dejar México fue lo más complicado a lo que se ha enfrentado, ya que la vida la ha colocado en situaciones en donde ha tenido que ser fuerte para salir adelante. “El reto más grande fue dejar mi casa y luego el reto más grande fue estar sola en Estados Unidos. Luego el reto más grande fue perder 25 películas y sobresalir a eso. Reto más grande fue pasar por depresión por un proyecto. Son mil cosas que van pasando y que la vida sigue sucediendo y que uno tiene que (vivir) un día a la vez…”, dijo.

¿Cómo asume el éxito?

Ante el rotundo éxito que ha marcado la historia profesional de Eiza, la actriz también compartió cómo asume esta posición, feliz de que la vida le ha permitido enfocarse en su pasión por los escenarios. “Soy una persona común y corriente. No vivo mi vida en ese estado de éxito, todo lo contrario, soy muy dura conmigo misma y siempre estoy viendo cómo puedo crecer y ser mejor. Crecer y aprender… Entonces sueño con poder seguir haciendo a lo que me dedico…”, apuntó.

Actualmente, Eiza promociona la película en la que participa, Ambulance, la cual es dirigida por Michael Bay y en la que comparte créditos con Jake Gyllenhaal. Al respecto, la estrella ha revelado cómo se siente de ser parte de esta nueva aventura. “Me siento muy contenta con este proyecto, amo lo que llegamos a lograr cuando filmamos Ambulance y me siento muy contenta con el personaje que me tocó interpretar”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy. “Me siento muy orgullosa de poder darle vida a un personaje de una mujer tan dinámica, tan emocional, tan vulnerable, tan real…”, señaló.

