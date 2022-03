Michelle Renaud responde a los rumores de un supuesto romance con Matías Novoa

Meses atrás, Michelle Renaud y Danilo Carrera pusieron punto final a su relación sentimental. Desde ese entonces, la actriz se enfoca de lleno en sus proyectos profesionales, especialmente en las grabaciones de su nueva telenovela, La Herencia, en la que comparte créditos con Matías Novoa. Precisamente, la cercanía que durante este tiempo la estrella ha tenido con el galán chileno dio pie a que surgieran rumores de un supuesto romance, por lo que ambos actores tomaron la decisión de hablar al respecto y dejar todo en claro, ¿existe en realidad algo entre los dos? Al tocar el tema, también revelaron cómo fue que surgieron estas versiones las cuales generaron incertidumbre entre sus seguidores.

Michelle Renaud y Matías fueron los invitados al programa televisivo Hoy, en donde dieron detalles de este nuevo proyecto en el que los dos forman una pareja en la ficción. Al transmitir algunos cortos de las escenas en las que aparecen besándose, Martha Figueroa, conductora del matutino, habló de la notable química que se percibe en pantalla, insinuando que lo apasionado de los besos podría ser el indicio de una relación en la vida real. “No, somos súper profesionales…”, dijo Renaud, tomando con sentido del humor el comentario y echando por tierra las versiones que últimamente han cobrado fuerza, sobre todo ahora con el reciente estreno de la telenovela producida por Juan Osorio.

Para ser más clara en su respuesta, Michelle confirmó ante las cámaras que sigue soltera, haciendo énfasis en lo mucho que disfruta de esta etapa en la que asume nuevos retos, como ocurre ahora con su protagónico en La Herencia, historia para la que interpreta el papel de Sara del Monte. “Yo sí estoy libre, pero yo ahorita quiero seguir libre. Gracias pero quiero seguir libre…”, dijo sonriente la actriz. En ese espacio, Matías también tomó la palabra para confirmar su estatus sentimental, no sin antes explicar cómo fue que surgieron los rumores de noviazgo, luego de que anteriormente coincidieran por primera vez en un proyecto. “Duramos un mes en Acapulco y ahí empezaron las noticias… Como dice Michelle, también quiero estar solo…”, explicó el galán.

Lo cierto es que la amistad y la relación de trabajo marcha sobre ruedas entre Michelle y Matías, quienes están felices de esta nueva etapa en su carrera. De hecho, la actriz se refirió de la mejor manera a su compañero en otro instante de la charla, un sentimiento que sin duda es mutuo. “Es un tipazo, es lo máximo…”, expresó la intérprete, que además vive con ilusión este instante, pues ella cantará el tema de salida del melodrama, una canción titulada Regálame un instante. “Es mi sueño y la gente que me conoce sabe que sí, no nací para eso pero nací para soñar con eso y se me cumplió gracias a que Juan Osorio y Roy Rojas me dijeron…”, contó.

Cómo lleva Michelle su soltería

Luego de su ruptura con Danilo Carrera, Michelle Renaud habló meses atrás de cómo lleva este momento, asumiendo con el mayor optimismo cada una de las etapas. “Feliz de todo lo que he vivido… Sí, viviendo la vida y súper agradecida de todos los momentos vividos. No me arrepiento de nada, he sido muy feliz…”, dijo en entrevista con TVyNovelas en noviembre pasado. En la misma conversación también fue cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación con el ecuatoriano, a lo que respondió con toda sinceridad. “No lo sé. La vida es una telenovela…”, agregó, sin ahondar en más información al respecto y siguiendo al pie de la letra la regla de ser muy reservada al hablar públicamente de su entorno personal.

