Elizabeth Álvarez sobre sus hijos, Máxima y León: 'No me ven en televisión' La actriz habló de la importante razón detrás de esta situación

Lejos de su trabajo frente a las cámaras, Elizabeh Álvarez se entrega de lleno a su faceta como mamá de Máxima y León, los dos hijos que procreó con Jorge Salinas. De hecho, para la actriz es tan importante enfocarse en este rol, que cuida cada detalle para que sus pequeños puedan vivir en un ambiente de armonía, algo que ha logrado con el paso de los años. La estrella de telenovelas, que además estuvo alejada de las pantallas por un tiempo, también ha retomado su actividad en los sets de grabación, ahora como parte del nuevo melodrama de Televisa, La Herencia, razón por la cual ha querido compartir cómo es su dinámica en casa ahora que se encuentra ocupada, revelando incluso que los mellizos no la pueden ver en televisión, explicando la razón detrás de ello.

Como pocas veces, Elizabeth se tomó un tiempo para hablar de lo que ocurre en su entorno familiar, en especial de cómo lleva las cosas con sus pequeños, estableciendo una regla inquebrantable para ellos. “Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…”, dijo la intérprete durante un encuentro con los medios a propósito de la presentación de su nueva telenovela, proyecto a cargo de Juan Osorio. Para destacar la importancia de esta medida, la estrella ahondó en sus declaraciones. “Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque…”, explicó en otro instante de la charla, palabras retomadas por Univision.

Para Elizabeth, mantener alejados a sus hijos de lo que se puede ver en la pantalla chica es imprescindible, aunque asegura que los niños tienen muy claro que ella debe cumplir con sus compromisos profesionales, sobre todo ahora en medio de las grabaciones de La Herencia. “Saben que voy a trabajar y que regreso. Mamá tiene que trabajar y regresa…”, afirmó, para luego hacer énfasis en la razón por la que no permite que los mellizos vean la tele, incluso sus melodramas. “Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco…”, dijo la protagonista de historias como Fuego en la Sangre, segura de cada una de las decisiones que ha tomado para cuidar de su familia.

¿Cómo es la personalidad de sus hijos?

En otras ocasiones, Elizabeth se ha sincerado sobre su faceta en la maternidad, destacando aquellas características que definen la personalidad de sus hijos, aspectos en los que incluso reconoce se ha visto reflejada. “Máxima es igualita a mí, en carácter, temperamento, actitud… y su personalidad es súper femenina… León es igualito a Jorge, yo siento que tiene esa sensibilidad de Jorge, ese encanto, es guapo de naturaleza, se sabe encantador. ¿Y en qué se parece León a mí? Que es bueno para las matemáticas…”, dijo la actriz meses atrás en entrevista con el programa televisivo de Unicable, Montse & Joe.

En aquella ocasión, Elizabeth también abrió su corazón al ser cuestionada en relación con su papel de mamá, respondiendo con toda franqueza cómo se percibe en esta tarea, aunque segura de que serán Máxima y León quienes le den la mejor respuesta en el futuro. “¿Cómo soy como mamá? Nunca lo voy a saber hasta que mis hijos cuando crezcan me lo digan. Realmente, quien decide si eres buena mamá o no, son tus hijos, conforme el tiempo. Pero sí, soy una mamá muy dedicada, 24/7 con mis niños…”, dijo.

