Con una romántica cita, Pati Chapoy y Álvaro Dávila celebran 45 años de matrimonio

Después de más de cuatro décadas juntos está claro que lo de Pati Chapoy y Álvaro Dávila es amor verdadero. Tan enamorada como el día en que lo conoció, la titular de Ventaneando utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo festejó su aniversario de bodas. Según publicó la periodista, el pasado fin de semana celebró 45 años de feliz matrimonio con un romántico desayuno para dos: “26 de marzo. 45 años de casados y contando”, escribió Pati como descripción de una foto en la que posaron muy sonrientes. El post generó más de 15 mil likes y varios mensajes de amigos de la pareja, como Ricardo Salinas Pliego quien dejó en los comentarios un emoji de corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Manne Felici, nuera de Pati Chapoy y Álvaro Dávila, también reaccionó con emojis de corazón a la romántica foto de sus suegros. Mónica Garza y Jimena Pérez, excolaboradoras de Ventaneando dedicaron lindos mensajes a la pareja: “Wow. Son además de divertidos, toda una pieza de museo. Los abrazo con todo mi cariño y admiración a ambos”, escribió Garza. Mónica Castañeda y Linet Puente, conductoras actuales del programa de Ventaneando: “Pocos matrimonios así de ejemplares como el de ustedes. Abrazo grande y muchas felicidades”, escribió Puente en los comentarios.

VER GALERÍA

Hace tres años, como pocas veces, Pati habló de su relación con Álvaro en una entrañable entrevista con Mara Patricia Castañeda. En aquella conversación, Pati contó cómo fue que se dio el flechazo entre ella quien, en aquel momento trabajaba como reportera y Álvaro como cantante: “Álvaro y yo nos conocimos gracias al festival de la OTI. Cuando nos conocimos y nos enamoramos decidimos, primero, vivir juntos, muy aventada, pero es lo que se debe de hacer, debes conocer a una persona y que te conozcan como eres, con la cara lavada y con tus buenos y malos humores. Duramos dos años y luego decidimos casarnos”, comentó. Tras llegar al altar, la pareja recibió emocionada la llegada de su primer hijo: “Nace Rodrigo, nos volvimos locos de felicidad”, recordó.

El secreto de su feliz matrimonio

En aquella entrevista, Pati le reveló a Mara el secreto para mantener un matrimonio feliz: “Decidimos trabajar mucho como pareja. Álvaro tuvo la brillante idea de, a los 3 años de casados, creo que cuando nació Rodrigo, de psicoanalizarse y al poquito tiempo me dijo: ‘¿Por qué no te psicoanalizas?’ y empecé también para conocerme y para saber cómo podía manejar muchas cosas, no nada más la parte personal, de un matrimonio, unos hijitos, sino para ver como yo, como mujer, manejaba todo lo que me estaba sucediendo, porque no te prepara nadie para el éxito, para que te valores, para que entiendas lo que eres y salir adelante sin culpas, ni remordimientos. Es como un diplomado o licenciatura en madurez y entendimiento”, explicó.

VER GALERÍA

Para Pati, ahora que su familia ha crecido y tiene la oportunidad de ver crecer a sus tres nietos, se dijo plena en esta etapa de la vida: “Lo maravilloso es que he visto crecer a mis hijos, ver cómo se han desarrollado, como han mantenido y mantienen una relación maravillosa con sus esposas, el nacimiento de mis nietos. Eso me da mucha tranquilidad, mucha paz, porque lo más hermoso que le puede pasar a una persona es mantener esa relación de familia. Estoy bien con mis hermanos, estoy bien con mis amigos, eso es lo que vale, el trabajo es una ganancia, pero estoy bien en el trabajo, así que no puedo pedir más”, comentó.