Danilo Carrera rompe el silencio sobre su viaje a Egipto

A principios de marzo Danilo Carrera y sus hermanos arribaron a Egipto para disfrutar de unas merecidas vacaciones en este destino. Tras su regreso, la versión de que el actor había tenido problemas en aquel país por su apariencia física comenzó a tomar fuerza en redes sociales donde se llegó a decir que el actor había sido deportado. Sonriente, el ecuatoriano rompió el silencio sobre esta situación a su llegada a su país natal donde habló para el programa En Contacto, donde, dio detalles de lo ocurrido y desmintió haber sido expulsado de territorio egipcio: “No, me quisieron sacar, pero a mí no me pueden sacar de ningún país”, comentó.

El actor reconoció que sí protagonizó algunos incidentes debido a que llamó mucho la atención de la comunidad femenina en aquel país: “No, yo entro mañana a Egipto otra vez. Lo que pasó es que los musulmanes vieron a cuatro ecuatorianos pinta que estaban causando revuelo, me hice muy cercano a una chica y nos caímos muy bien, pero eso no está permitido, un católico no puede estar con una musulmana”, explicó. El actor contó que durante su estancia en Egipto tuvo la oportunidad de conocer a varias guapas mujeres: “La bailarina que es la mejor del mundo del árabe, espectacular, salimos”, recordó. Reconoció que sí vivió un par de situaciones en Egipto, pero nada que pusiera en peligro su estancia en aquella región: “Sí, pero no es como lo cuentan”, dijo.

Danilo contó cómo una joven egipcia le hizo un obsequio con mucho significado: “Hubo otra chica que fue la que me regaló el anillo. Yo conozco una chica muy guapa, me le acerco, empezamos a conversar, le intento dar un beso, porque en nuestra cultura se saluda con beso, me dice: ‘No me puedes tocar’, la vi que tenía mucho frío, le di mi saco, se puso mi saco, seguimos conversando, cuando se iba me dijo: ‘Toma tu saco’, le dije: ‘No es un regalo de mi parte’, la chica se fue a la media hora regresó y me dio este anillo y me dijo que me iba a recordar para siempre, porque nunca un hombre había hecho algo así por ella. Los antiguos egipcios la mujer le proponían matrimonio a un hombre regalándole una flor de loto o un anillo”. ¿Te propusieron matrimonio?, le preguntó el reportero, a lo que dijo: “Así dicen”, comentó divertido.

Danilo confesó que fue la chica que le regaló el anillo por la que la negativa de la comunidad musulmana se expresó sobre su estancia en Egipto: “Después salimos un par de veces, que tampoco está permitido y ahí fue donde empezaron los problemas, por la belleza física, no solamente mía, sino de mis hermanos, no me querían en el país”, reconoció. Danilo aseguró que los inconformes eran parte de un grupo determinado y la situación no escaló: “No voy a decir quien, algunos hombres ahí, gente con mucho poder, las musulmanas hicieron huelga, dijeron: ‘Se quedan’ y nos quedamos tres días más disfrutando de las playas de Egipto”, contó.

Sus fotos en Egipto

Durante su estancia en aquel país, Danilo utilizó los sitios más icónicos para posar en las fotos más especiales de este viaje donde lo vimos derrochando galanura: “Llegando a Egipto, visitado mi río, ¿no me creen?, por algo le pusieron Nilo, por Danilo”, escribió el pasado 5 de marzo en su feed de Instagram. El actor también aprovechó su paso por las pirámides de Giza para obtener los recuerdos más especiales de este destino: “Con ustedes la última maravilla del mundo antiguo. Estoy hablando de la pirámides”, escribió en otro álbum de fotos de este viaje que disfrutó con sus hermanos.