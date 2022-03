'Pretendientes siempre hay', Geraldine Bazán confirma que nuevamente está soltera

En el corazón las circunstancias pueden dar giros inesperados de un momento a otro, eso lo sabe muy bien Geraldine Bazán, quien confirmó su vuelta a la soltería tras un tiempo de relación con el empresario Luis Roberto Murillo. Recordemos que desde el día en que confirmó su noviazgo, la pareja prefirió mantener todos los detalles de este romance bajo estricta discreción, dando solo breves vistazos de sus escapadas por algún destino. Es por esta razón que la noticia ha tomado a sus fanáticos por sorpresa, aunque la estrella ha querido dar una explicación de cómo marcha todo en este instante en el que prefiere mantenerse enfocada en su familia así como en sus múltiples proyectos profesionales.

De lo más amable, Geraldine se tomó unos minutos para charlar con la prensa durante su asistencia a un evento público, en donde de manera inevitable se le preguntó sobre su situación amorosa. De inmediato, la actriz de telenovelas confirmó su estatus sentimental. “Terminé una relación, ustedes saben que no hablo de mi vida privada pero bueno, creo que en algún momento se sabrá…”, explicó ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando. En ese espacio, Bazán también se mostró muy optimista y enteramente motivada para seguir adelante. “Terminé una relación y por ahora estoy feliz, enfocada con mi familia, como siempre, en el trabajo, mis hijas y ya, eso es todo. Pretendientes pues siempre hay…”, dijo.

Eso sí, Geraldine tiene muy claros los requisitos que debe cumplir su próxima pareja, así lo confesó en otro momento de la charla en la que además aprovechó para dar un consejo a todas sus seguidoras. “Yo soy independiente desde los 15 años, así que por supuesto que en mi vida quiero un hombre exitoso, trabajador, amoroso, todo. Hay una lista interminable y eso es importante que las mujeres hagamos esta lista y que lo pidamos al universo con todos y cada uno de los detalles que queremos para nuestra vida…”, explicó la intérprete de telenovelas como Por Amar Sin Ley o El Amor No Tiene Precio.

¿Geraldine cree en el amor?

En varias ocasiones, Geraldine se ha sincerado sobre los aspectos que la han marcado en el plano sentimental, como ocurrió cuando se dio su ruptura con Gabriel Soto, el padre de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. La actriz además ha revelado su postura en estos momentos, confesando lo que opina del amor. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé…”, dijo en julio de 2021 durante su visita al programa de YouTube Pinky Promise, para luego expresar su idea del matrimonio. “Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, aseguró la estrella, quien luego agregó: “Nunca digas nunca pero pues sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad, y no lo haría… si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte…”.

Fue en febrero de 2021 cuando Geraldine dio las primeras pistas de su romance con Luis Roberto Murillo, luego de publicar en redes algunas historias en las que aparecía a bordo de un jet privado con un grupo de amigos. Por supuesto, el detalle que llamó la atención fue la presencia del empresario, quien se encontraba sentado justo frente a la actriz que por cierto celebrara su cumpleaños, lo que motivó a su entonces galán a cantarle Las Mañanitas junto a los demás tripulantes.

