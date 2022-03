Con la foto más tierna de su bebé, Irán Castillo presume lo mucho que ha crecido

Desde que llegó Demian, en casa de Irán Castillo todos los integrantes de su familia han sacado su talento como fotógrafo. Con entrañables instantáneas del bebé, la actriz y Pepe Ramos han compartido en Instagram las imágenes más especiales del pequeño quien, el pasado 9 de marzo, cumplió un mes. Entre las fotos más destacadas, resalta la que compartió hace unas horas el orgulloso papá de Demian quien fue el encargado de mostrar la foto más tierna del bebé. Se trata de una en la que aparece el bebé dormido, mientras esboza una sonrisa: “Nuestro cachorro”, escribió Pepe Ramos, pareja sentimental de Irán.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Conmovida por el gesto de su bebé, Irán Castillo compartió esta foto en sus historias, pero le agregó un mensaje dedicado a su prometido: “Te amo mi cielo. Gracias por ser el papá de esta hermosa almita”. Apenas hace unos días, la actriz compartió la primera imagen en solitario de sus hijos, Irka y Demian, a quienes captó mientras sus hijos se miraban tiernamente a los ojos: “Amor fraternal mañanero”, escribió Irán sobre la foto con la que conmovió a sus seguidores con quienes ha estado compartiendo muy de cerca los detalles del primer mes de su bebé, incluso, ha estado utilizando su perfil para compartir contenido con el que busca ayudar a otras mamás que están viviendo el post-parto.

VER GALERÍA

Hace unos días, Irán Castillo compartió en su feed una foto de ella cargando a su bebé, la actriz confesó que esta posición en la que se quedó dormido el pequeño es su preferida y explicó por qué: “Mi posición favorita del día. Cuando tengo así a mi bebé, siento cómo nos conectamos, él escucha los latidos de mi corazón y yo siento toda su energía Bella y así nos quedamos sintiéndonos”. Para la actriz la llegada de Demian es un sueño hecho realidad, más después de que un médico le dijera que era casi imposible que quedara embarazada; sin embargo, al poco tiempo, la noticia de que su pequeño venía en camino la hizo saber que esta segunda maternidad estaba destinada para ella.

Semanas antes al nacimiento de su hijo, Irán y Pepe Ramos realizaron un Live en Instagram donde dieron a conocer cómo fue que se enteraron que serían papás: “Parecía prácticamente imposible que nos embarazaramos, pero Irán y yo pensamos que sí se podía”, recordó el coach de vida. Debido a que el panorama no era alentador, la actriz retomó el trabajo y dejó aplazó el plan de la maternidad: “Empecé la telenovela y el primer mes todo súper bien, el segundo mes, me empecé a sentir medio mal y yo dije: ‘Tal vez tengo Covid, otra vez’ (…) Hasta que Pepe me dijo: ‘¿Hace cuánto que no te baja, mi amor?’, entonces ya nos hicimos la prueba, casera y salió positiva. Yo estaba un poco en shock”, recordó Irán.

VER GALERÍA

¡Bienvenido Demian!

Felices por la llegada del nuevo miembro de su familia, Irán Castillo y Pepe Ramos utilizaron sus cuentas de Instagram para darle la bienvenida a su bebé quien nació la tarde del pasado 9 de febrero. Con una imagen con la que hizo un homenaje a la maternidad, la actriz escribió: “Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad. ¡Bienvenido Demian! Te amamos con todo nuestro ser. Gracias por llegar a llenarnos de este amor”. Por su parte, el orgulloso papá del bebé compartió la primera imagen del bebé con un lindo mensaje: “En un nuevo capítulo de mi serie: ‘Hay días que siento que voy a morir de una sobredosis de felicidad’, les presentamos: el nacimiento de nuestro hijo”, escribió.