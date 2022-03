Lidia Ávila recuerda a su bebé, Sophia, en el que habría sido su cumpleaños

En su corazón, Lidia Ávila atesora un cariño infinito por su hija Sophia, quien lamentablemente falleció cuando era bebé en el año 2009 debido a problemas de salud. Lo cierto es que la cantante no deja de honrar la memoria de su pequeña, sobre todo en fechas tan especiales como la del que habría sido su cumpleaños número 13. Enteramente conmovida, Lidia le dedicó un breve mensaje a su primogénita, muestra de afecto que además ilustró con una fotografía del baúl de los recuerdos. Por supuesto, el detalle también fue comentado por sus fanáticos, con quienes la intérprete ha sido muy transparente a lo largo de los años, en especial al abordar aspectos de su vida personal.

Sin dejar pasar la fecha, este 24 de marzo Lidia publicó en sus redes sociales la felicitación a Sophie, segura de que ella se ha convertido en un ángel que siempre la acompaña. La integrante de OV7 expuso así su dedicatoria en la que declaró el inmenso amor que tiene por su hija. “Hoy hay fiesta en el cielo, 13 añitos mi niña hermosa…”, escribió en la primera parte de su mensaje. “Te abrazo igual que el primer día, te amo, mamá”. De la misma manera, la cantante subió a sus historias de Instagram la postal en la que se aprecia la carita sonriente de Sophia poco tiempo después de nacida, a la cual colocó de fondo la canción titulada Contigo, de la intérprete española Rosana.

Ante las muestras de cariño que recibió de sus fanáticos, Lidia también dirigió un mensaje de agradecimiento, destacando el sentido tan profundo que toma cada una de esas palabras. “Yo paso aquí solamente para agradecerles todos los mensajes, todo el amor y todo el cariño en la foto que subí ayer de mi pequeña Sofía. Qué rápido pasa el tiempo, hubiera cumplido 13 añitos mi niña, y de verdad les agradezco siempre esa buena vibra que de verdad se siente hasta el fondo de mi corazón…”, expresó en uno de los clips que acaparó toda la atención de sus seguidores.

Para Lidia, perder a su bebé fue el golpe más fuerte de su vida, por lo que ella ha sido muy empática con otras mujeres que han atravesado por situaciones similares, así lo dijo en otra parte de la grabación. “También quiero abrazar a todas aquellas mamás que como yo han tenido una pérdida de un hijo, de verdad que somos unas guerreras, sí, hay que reconocernos porque no está fácil…”, confesó, para luego poner en alto el optimismo con el que hoy asume la vida, siempre refugiada en la fe y contando con el cobijo de sus más cercanos, quienes nunca la soltaron de la mano en medio de aquel duro episodio del que ha hablado con total apertura. “Pero bueno, se puede salir adelante y siempre con el apoyo de los que más nos quieren, de Dios y de lo que cada uno de ustedes crea…”, comentó.

La mayor lección tras la partida de Sophia

En marzo de 2021, Lidia conversó a corazón abierto con la periodista Mara Patricia Castañeda, espacio en el que tocó el tema del fallecimiento de su bebé, sincerándose sobre cuál fue la mayor lección que esto le dejó. “Ella tenía un problema del intestino y eso lo trabajé en mi terapia, y lo primero que me vino así es: ¿Qué hace el intestino? Absorbe lo que necesita y lo que le sirve y lo que no lo desecha. Entonces yo sé que Sophie vino a enseñarme eso; fue la prueba más grande de amor de Dios, porque a lo mejor me había mandado varias señales y yo estaba dispersa y no las veía. Esta (prueba) fue el mensaje más claro de decir: ‘Mami, aquí estoy, tienes que soltar lo que no te sirve, lo que no te hace bien y absorbe lo que sí’...”, reveló.

